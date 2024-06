Motociclismo: un piloto argentino de 9 años se accidentó en Brasil y está grave

El accidente se produjo el último viernes, cuando Somaschini cayó de la moto y se dio un fuerte golpe en la cabeza. Poco después de ser atendido en la pista, fue ingresado de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Pedreira. Allí permanece en grave estado y bajo observación.

"El joven piloto de Rosario pasó la noche estabilizado y aguardando una mejoría de su situación”, indicó la primera parte del parte médico. "Las informaciones sobre su supuesto fallecimiento surgieron a partir de publicaciones en estados de Whatsapp y redes sociales, prestadas a confusión por la difícil situación que se atraviesa con lo ocurrido. Al aguardo de más novedades, esperamos la evolución y noticias favorables”, concluyó el informe.

En su cuenta de Instagram, llamada Lolosomaspro, el joven motociclista había posteado una publicación horas antes del episodio: “Cumpliendo sueños... Primer entrenamiento en Interlago Brasil preparándome para la Junior Cup”.

La categoría Honda Junior Cup, en la que participa Somaschini, reúne a pilotos de entre 8 y 16 años. Las motos utilizadas son de 160 cc adaptadas y preparadas para la competición, con pedales y manillares adaptados a la talla de cada niño.

A mediados de abril pasado, Somaschini había sido noticia al debutar en el Superbike argentino. "Mi papá andaba en moto, a los dos años me llevó al Super y me empezó a gustar. Mi sueño es llegar al MotoGP, ser campeón del mundo”, dijo en aquel momento en una entrevista con el medio especializado Paseo Tuerca.

"No me acuerdo bien, pero dimos una vuelta en una 125cc que era de mi abuelo y me encantó. Ahí me agarró eso que no sé cómo explicarlo. Me gustó mucho y bueno...me empezaron a fascinar las motos y acá estoy, listo para correr”, recordó en una nota con el diario La Capital, de Rosario.

A nivel nacional, el Superbike es la categoría más importante del Campeonato Argentino de Motociclismo de Velocidad, es decir, el certamen sobre pista. También existen las categorías Motocross, Rally Raid, Enduro y Speedway.