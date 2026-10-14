Murió Jorge "Roña" Castro a los 59 años: su legado en el boxeo y su costado solidario

En 1989 obtuvo el título argentino de peso mediano y, un año más tarde, conquistó el campeonato sudamericano. Su consagración internacional llegó el 12 de agosto de 1994, cuando derrotó al estadounidense Reggie Johnson en San Miguel de Tucumán y se quedó con el cinturón mundial mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Uno de los momentos más recordados de su carrera ocurrió el 10 de diciembre de 1994, durante su pelea contra el estadounidense John David Jackson en Monterrey, México. Aunque el argentino se encontraba en una situación desfavorable, logró conectar un gancho de izquierda que derribó a su rival y le permitió revertir el combate para quedarse con la victoria.

Su faceta solidaria y sus participaciones en televisión

Además de su trayectoria deportiva, Castro participó en distintos programas de televisión, entre ellos Gran Hermano y MasterChef Celebrity. También dedicó buena parte de los últimos años a colaborar con personas en situación de vulnerabilidad mediante comedores y merenderos del conurbano bonaerense.

Un año antes de su muerte, luego de quedar eliminado del reality gastronómico de Telefe, había contado que sostenía cuatro comedores en Lomas de Zamora y que también distribuía mercadería a otros diez. En aquella oportunidad, anunció que tenía previsto abrir un nuevo espacio en Morón.

En una entrevista, describió las dificultades económicas que atravesaban muchas de las personas que acudían a esos lugares, especialmente los adultos mayores que no lograban cubrir sus necesidades con sus jubilaciones. También reconoció que, pese a tener un negocio y un gimnasio, él mismo enfrentaba dificultades para afrontar los gastos cotidianos de su familia.

Castro había comenzado su tarea solidaria durante la pandemia de Covid-19. Según recordó, en marzo de 2020 había comprado un gimnasio en Temperley, pero las restricciones le impidieron abrirlo durante un año y medio. Ante esa situación, organizó una olla popular que inicialmente esperaba que asistieran unas 30 personas, aunque finalmente concurrieron más de 60.

En mayo de 2021, el exboxeador también había expresado públicamente su intención de presentarse como candidato a diputado nacional.

El emotivo mensaje de su pareja

Tras conocerse la noticia, Noelia Vigliarolo, pareja de Castro, compartió un mensaje de despedida en su cuenta de Instagram, en el que recordó la relación que mantuvieron y expresó el dolor por su pérdida.

“Mi amor, no me alcanzan tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos. Nosotros dos sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto, amor de mi vida. La casa va a estar vacía sin vos”, escribió.

En la publicación, también recordó los planes que tenían para los próximos días. Según contó, durante el fin de semana del Día de la Madre pensaban comprometerse mientras viajaban a la costa.

“Con nuestras diferencias, nunca nos soltamos la mano. Gracias por hacerme conocer lo que es amar y de la manera que lo vivimos”, expresó. En el cierre del mensaje, manifestó cuánto lo iba a extrañar y reafirmó el amor que sentía por el exboxeador.