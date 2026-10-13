River y Estudiantes crean una mesa de trabajo para impulsar cambios en el fútbol argentino

Stefano Di Carlo y Juan Sebastián Verón, presidentes del Millonario y el Pincha, lanzaron un espacio de diálogo para elaborar propuestas sobre aspectos deportivos, económicos e institucionales de las competencias nacionales.
River y Estudiantes de La Plata dieron un paso conjunto en la discusión sobre el futuro del fútbol argentino. Stefano Di Carlo y Juan Sebastián Verón encabezaron una reunión en el Estadio Monumental y acordaron crear una mesa permanente de trabajo para analizar los principales problemas de la Liga Profesional. La iniciativa busca promover el intercambio entre instituciones y elaborar propuestas que contribuyan a mejorar la organización y el desarrollo de las competencias.
A través de un comunicado, ambos clubes explicaron que el primer encuentro sirvió para compartir documentos, diagnósticos y distintas perspectivas sobre los desafíos actuales. La intención es construir una agenda común que permita abordar las cuestiones institucionales, deportivas, económicas y organizativas con una mirada a largo plazo. Además, remarcaron la importancia de generar ámbitos de diálogo entre los dirigentes para discutir posibles cambios con responsabilidad.
Uno de los puntos centrales de la reunión fue la necesidad de generar nuevos ingresos para fortalecer la economía y el patrimonio de los clubes. Al mismo tiempo, River y Estudiantes ratificaron su respaldo al modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y destacaron el papel de las instituciones en la formación y contención de los jóvenes. La mesa continuará funcionando con el objetivo de desarrollar documentos y propuestas concretas sobre distintos aspectos del fútbol argentino.
El encuentro también se inscribe en una serie de movimientos institucionales impulsados por River en las últimas semanas. El club de Núñez ya había anticipado su intención de presentar ante el Comité Ejecutivo de la AFA un documento crítico con propuestas de reforma. Entre los temas planteados aparecen los formatos de los torneos, la organización del calendario, el mercado de pases, los criterios para las designaciones arbitrales, la distribución de ingresos y los derechos de televisión.
La iniciativa conjunta con Estudiantes abre ahora una nueva instancia de debate entre dos instituciones importantes del fútbol nacional. Si bien todavía no se anunciaron medidas concretas ni un cronograma de implementación, ambos clubes manifestaron su intención de sostener el espacio en el tiempo. El objetivo será transformar el intercambio dirigencial en propuestas que puedan discutirse con otras entidades y contribuir al fortalecimiento del fútbol argentino.
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