River y Estudiantes crean una mesa de trabajo para impulsar cambios en el fútbol argentino

El encuentro también se inscribe en una serie de movimientos institucionales impulsados por River en las últimas semanas. El club de Núñez ya había anticipado su intención de presentar ante el Comité Ejecutivo de la AFA un documento crítico con propuestas de reforma. Entre los temas planteados aparecen los formatos de los torneos, la organización del calendario, el mercado de pases, los criterios para las designaciones arbitrales, la distribución de ingresos y los derechos de televisión.