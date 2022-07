Nadal confirmó que se baja de Wimbledon

El mallorquín se entrenó esta mañana durante una hora en la pista número 10 del complejo deportivo Aorangi Park, aledaño a Wimbledon, pero finalmente decidió no jugar el partido de semifinales contra Kyrgios.

https://twitter.com/Wimbledon/status/1545117798271258625 Until next time, Rafa



Wishing you a speedy recovery.#Wimbledon — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2022

"Estuve todo el día pensando qué hacer, pero no tiene sentido seguir, que la lesión cada vez es peor. He tomado la decisión porque creo que así no puedo ganar partidos. No es que no pueda sacar bien, es también que no puedo hacer el movimiento normal para sacar. La lesión solo podía empeorar", expresó en una conferencia de prensa que llamó especialmente para dar a conocer su determinación.

Horas antes se había conocido que el deportista de 36 años se realizó estudios médicos que determinaron que tiene una rotura de siete milímetros en uno de los músculos abdominales.

“No puedo arriesgar más aún y estar 2-3 meses fuera de las pistas. Es algo muy duro para mí y esta es mi decisión, tengo que vivir con ella. Estoy muy triste, no puedo decir otra cosa”, detalló.

Los problemas físicos para Rafa se habían hecho notorios durante el cuarto game del primer set del compromiso de cuartos de final. Fritz estuvo a punto de derrotarlo, pero el legendario tenista manacorí sacó adelante un partido heroico en cinco sets (3-6, 7-5, 3-6, 7-5 y 7-6) luego de batallar durante cuatro horas y veinte minutos sobre el césped británico.

Nadal, ganador de Wimbledon en dos ocasiones y finalista en otras tres oportunidades, tenía que buscar el pasaje al choque definitorio ante un Kyrgios que había dejado en el camino al chileno Cristian Garín.

"El fisio no ha podido hacer mucho, más allá de darme antiinflamatorios. Intentó relajar la zona, pero cuando tienes un problema ahí, no tiene arreglo", había explicado el exnúmero 1 del mundo ante la prensa.