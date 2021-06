Óscar de la Hoya peleará ante un exUFC pero quiere en el ring a Floyd Mayweather y al Canelo

"La de septiembre 11 lo elegí porque es el comienzo de las Fiestas Patrias mexicanas. Vamos a reventar Las Vegas con una cartelera increíble, va a ser un evento no solo de boxeo, habrá música con los artistas más grandes del mundo. Me listo, ya estuve entrenando por varias semanas" indicó el ex pugilista de 48 años de edad.

El objetivo de Óscar de la Hoya, campeón olímpico y titular de seis divisiones distintas, desde super pluma a mediano en distintas etapas desde 1994 hasta 2007, es pelear primero contra Floyd Mayweather, campeón del mundo en cinco categorías distintas, superpluma, ligero, superligero, wélter y superwelter; y luego contra el Canelo Álvarez, pues asegura que siempre ha enfrentado a los mejores.

image.png Óscar de la Hoya y el Canelo Álvarez

"Primero tengo algo que hacer, que es enfrentar al mejor peleador del mundo, que es Floyd Mayweather. Si las cosas están bien, quizás retar al Canelo. Yo sé cuánto le pagan, sé cuánto tengo que pagar para que él tome la pelea. Será una pelea fácil de hacer. Yo siempre peleo ante los mejores del mundo", dijo de la Hoya.

De la Hoya lamentó que su relación de amistad con Canelo Álvarez se haya quebrado, después de tantos años de trabajar juntos en Golden Boy Promotions, pero aseguró que no tendría ningún problema en enfrentarlo.

Canelo Alvarez es el actual campeón mundial de la AMB, CMB y OMB de peso supermediano y fue campeón de la AMB, CMB, FIB y The Ring de peso medio, campeón de la AMB, CMB, OMB y The Ring de peso superwélter, y campeón de la OMB de peso semicompleto.