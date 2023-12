Racing busca entrenador: Sebastián Grazzini no continuará

La partida de Fernando Gago allá por octubre descomprimió la caldera que era el Cilindro de Avellaneda cada vez que la Academia jugaba de local, por malos resultados y por decisiones de 'Pintita' que no le gustaban a los hinchas. De forma interina, Sebastián Grazzini -junto a Ezequiel Videla- se hizo cargo y rápidamente enderezó el rumbo, más allá de la derrota en su debut.

Si bien es cierto que tras la salida de Gago, Racing ya estaba en el top cuatro de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, era todo un desafío agarrar el timón. La dupla técnica, de buena labor en Reserva, no solo se hizo cargo sino que además le volvieron a dar una identidad al equipo, pero fundamentalmente consiguieron los resultados que le permitieron a la Academia ilusionarse con pelear el título.

El propio Víctor Blanco había confirmado que en caso de ser campeón, Grazzini tenía grandes chances de ser ratificado como el DT para el 2024; no así Videla, quien ya había anticipado que se iría en diciembre por decisión personal. Pero una tanda de penales cambió la historia: la Acadé quedó afuera con Rosario Central y el presidente le puso fin al breve ciclo.

videla grazzini.jfif Sebastián Grazzini, junto a su cuerpo técnico.



Este miércoles, Blanco y el manager Capria se reunieron con Grazzini y le comunicaron la decisión de que no sería más el técnico, pero le ofrecieron volver a la Reserva, propuesta que fue desestimada por el ahora ex entrenador, que planea aprovechar el salto para asentarse en Primera División. En ese sentido, ya tendría algún que otro sondeo, entre ellos del descendido Arsenal de Sarandí, aunque no ofertas formales.

El talentoso ex futbolista zurdo sabía, de todos modos, que las condiciones estaban dadas de esa manera. De hecho, en la conferencia de prensa posterior al partido con Central afirmó: "Muchas veces es difícil eso, ¿no? Cuando se dice esto de que si ganás seguís o si terminás saliendo campeón, seguís... Muchas veces nosotros, que estamos de este lado, sufrimos bastante esas cosas. Pero son las reglas del juego, hay que entenderlas".

Incluso, Grazzini había gustado en los hinchas -que muchas veces son usados de termómetro a la hora de tomar decisiones- y en el plantel. "Personalmente me gustaría que continúe Grazzini (Sebastián). Quiero agradecerle por el trabajo que hizo y las ganas que le puso desde el día que asumió porque no cualquiera lo hace", admitió Juanfer Quintero tras el 2-2 (6-7) en Salta.

Lo cierto es que, lo que había comenzado como un simple interinato, que se terminó extendiendo hasta fin de año por la falta de acuerdo con los entrenadores que gustaban y los buenos resultados conseguidos, y que hasta estuvo con chances concretas de ratificación con un contrato extendido, finalmente termina en nada más que un proceso de transición. Tres victorias, cuatro empates y una derrota, el saldo final.

Ahora, la dirigencia de Racing reactiva la búsqueda de un entrenador, pero el panorama no parece más sencillo que hace dos meses. El DT que parece seguir picando en punta es Martín Anselmi, con presente en Independiente del Valle, y contrato vigente por un año más. Gabriel Heinze podría ser otra opción, y Diego Martínez gusta, pero tiene vínculo en Huracán, y también aparece en el radar de Boca.