Argentinos Juniors venció a Banfield y alcanzó a Boca en la tabla anual

La primera ocasión clara fue para Banfield. Molina quedó de frente al arco tras un pase atrás y definió con el camino aparentemente despejado, pero el Ruso Rodríguez reaccionó sobre la línea y evitó el gol con una gran atajada.

Argentinos también estuvo cerca de sufrir un gol por un error en la salida. Gutiérrez perdió la pelota ante Salazar, que definió rápidamente, pero el chileno Brayan Cortés retrocedió a tiempo y desvió el remate con una volada para sacar la pelota del ángulo.

Con la victoria, el Bicho quedó momentáneamente en lo más alto de la Zona B y fortaleció su posición en la tabla anual, mientras que Banfield sufrió una derrota antes del clásico frente a Lanús. El Taladro llegaba al encuentro con una racha de cuatro partidos sin perder y la expectativa de seguir sumando para meterse en los playoffs.

Argentinos volverá a jugar el martes 27 de octubre, desde las 19, cuando reciba a Independiente Rivadavia en La Paternal por la fecha 14 del Clausura. El encuentro será importante para sus aspiraciones en la tabla anual, en una etapa decisiva de la competencia.

RESUMEN DEL PARTIDO