Argentinos Juniors venció a Banfield y alcanzó a Boca en la tabla anual

El Bicho se impuso 1-0 en el Florencio Sola con un golazo de Matías Giménez y quedó como líder de la Zona B del Torneo Clausura.
Argentinos Juniors le ganó 1-0 a Banfield en el estadio Florencio Sola, por la fecha 13 del Torneo Clausura, y dio un paso importante en la pelea por la clasificación. Con el triunfo, el equipo de Nicolás Diez llegó a los 25 puntos y quedó en la cima de la Zona B, además de alcanzar a Boca Juniors en lo más alto de la tabla anual.
El único gol del partido lo marcó Matías Giménez Rojas a los 20 minutos del segundo tiempo, con un potente zurdazo que rompió la paridad en un encuentro friccionado y con pocas situaciones claras. Argentinos alcanzó las 54 unidades en la tabla anual, la misma cantidad que Boca, que se mantiene como líder por tener mejor diferencia de gol.
La jugada decisiva llegó a los 66 minutos, cuando Giménez recibió la pelota cerca de la medialuna. En lugar de rematar de primera, amagó, avanzó hacia la izquierda para sacarse de encima a un defensor y sacó un disparo que se metió cerca del ángulo, junto al travesaño.
Hasta ese momento, el empate sin goles parecía ajustarse al desarrollo del encuentro. Los dos equipos habían tenido dificultades para generar peligro y las principales emociones del primer tiempo llegaron a través de intervenciones de los arqueros.
La primera ocasión clara fue para Banfield. Molina quedó de frente al arco tras un pase atrás y definió con el camino aparentemente despejado, pero el Ruso Rodríguez reaccionó sobre la línea y evitó el gol con una gran atajada.
Argentinos también estuvo cerca de sufrir un gol por un error en la salida. Gutiérrez perdió la pelota ante Salazar, que definió rápidamente, pero el chileno Brayan Cortés retrocedió a tiempo y desvió el remate con una volada para sacar la pelota del ángulo.
Con la victoria, el Bicho quedó momentáneamente en lo más alto de la Zona B y fortaleció su posición en la tabla anual, mientras que Banfield sufrió una derrota antes del clásico frente a Lanús. El Taladro llegaba al encuentro con una racha de cuatro partidos sin perder y la expectativa de seguir sumando para meterse en los playoffs.
Argentinos volverá a jugar el martes 27 de octubre, desde las 19, cuando reciba a Independiente Rivadavia en La Paternal por la fecha 14 del Clausura. El encuentro será importante para sus aspiraciones en la tabla anual, en una etapa decisiva de la competencia.
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