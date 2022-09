Rafael Nadal y su futuro: "No sé cuándo volveré a jugar"

Tras quedar eliminado del US Open, Rafael Nadal expresó: "Tengo cosas mucho más importantes que atender que el tenis. Cuando esté para competir, ahí estaré".

Tras perder con el local Frances Tiafoe y quedar eliminado en octavos de final del US Open, Rafael Nadal aseguró que no sabe cuando regresará al circuito profesional de tenis. "Necesito volver, arreglar cosas, la vida, así que no sé cuándo voy a volver. Voy a intentar estar listo mentalmente. Cuando sienta que estoy listo para competir de nuevo, ahí estaré", expresó el español.