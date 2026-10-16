Ramón Díaz negó contactos con River, pero dejó en claro que quiere volver

“Deseché una gran oportunidad en Corinthians esperando una oportunidad en River cuando se dé”, confesó Ramón, dejando en evidencia que su prioridad es regresar al club donde conquistó numerosos títulos como jugador y entrenador.

La posibilidad de iniciar un cuarto ciclo en Núñez aparece como uno de los grandes objetivos del riojano, que lleva más de una década alejado del banco millonario. Su última etapa terminó en 2014, después de conquistar el Torneo Final y la Superfinal ante San Lorenzo.

Sin embargo, por el momento no existe una negociación oficial y cualquier avance dependerá de las decisiones que adopte la conducción encabezada por Stefano Di Carlo.

El presente de River y el futuro de Ponzio

Las declaraciones de Ramón Díaz llegan en un momento delicado para River, que atraviesa una etapa de irregularidad futbolística y necesita sumar puntos para mantenerse en la pelea por sus objetivos.

El reciente empate 1-1 frente a Sarmiento complicó el panorama del equipo, que quedó ubicado en el octavo puesto de la tabla anual y fuera de los lugares de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura.

En este contexto, la continuidad de Leonardo Ponzio comienza a quedar bajo análisis, aunque el actual entrenador mantiene la intención de revertir el presente deportivo y demostrar que puede sostenerse en el cargo durante 2027.

La dirigencia tenía previsto resolver la situación del banco de suplentes hacia finales de año, pero los resultados podrían acelerar los tiempos. El próximo compromiso frente a Belgrano, en Córdoba, aparece como una prueba importante para el futuro inmediato del equipo.

Mientras tanto, Ramón Díaz observa el escenario desde afuera y evita alimentar una disputa con Ponzio, con quien mantiene una relación marcada por su pasado compartido en el club.

“A River siempre quiero que le vaya bien”, expresó el riojano, en un mensaje que también puede interpretarse como un respaldo al actual cuerpo técnico.

Aunque todavía no hubo llamados ni ofrecimientos concretos, su postura quedó definida: está dispuesto a regresar y espera que la dirigencia dé el primer paso.