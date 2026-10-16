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La Primera Nacional pone en marcha la fecha 34 con la pelea por el ascenso al rojo vivo

Atlético Rafaela-Quilmes y Gimnasia y Tiro de Salta-Atlanta abrirán la jornada de este viernes. Ferro lidera la Zona A y podría asegurarse un lugar en la final por el ascenso durante el fin de semana.

La fecha 34 de la Primera Nacional comenzará este viernes con dos encuentros y la posibilidad de que, durante el fin de semana, quede definido el primer clasificado a la final por el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

El primer partido de la jornada se disputará a las 21, cuando Atlético Rafaela reciba a Quilmes. Ambos conjuntos llegan con dificultades y necesitan sumar para mejorar su situación en el campeonato.

Atlético Rafaela acumula 42 puntos, ocupa el undécimo lugar de la Zona B y se encuentra lejos de los puestos que dan acceso a los playoffs. Quilmes, en tanto, suma 39 unidades y está decimocuarto, por lo que una derrota podría complicar su situación en la lucha por la permanencia.

A las 22 llegará el turno del segundo encuentro del viernes, con Gimnasia y Tiro de Salta frente a Atlanta.

El conjunto salteño se ubica sexto en la Zona B con 49 puntos y mantiene buenas posibilidades de meterse en los playoffs. Atlanta, por su parte, marcha tercero con 58 unidades y continúa en la disputa por el primer puesto, que otorga el acceso a la final por el ascenso.

En la Zona A, el puntero es Ferro, que suma 62 puntos y podría asegurarse un lugar en la final durante este fin de semana. Para conseguirlo, deberá vencer a Racing de Córdoba, esperar una derrota de Deportivo Morón ante Mitre de Santiago del Estero y que Godoy Cruz no consiga superar a Estudiantes de Caseros.

Por otra parte, Acassuso, San Miguel y Chacarita se encuentran en zona de descenso, mientras que Güemes de Santiago del Estero ya perdió toda posibilidad de mantener la categoría.

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El cronograma y los horarios de la fecha 34 de la Primera Nacional

Viernes 16/10:

  • Atlético Rafaela - Quilmes a las 21
  • Gimnasia y Tiro de Salta - Atlanta a las 22

Sábado 17/10:

  • Chacarita - Deportivo Maipú a las 14:30
  • Agropecuario - Colegiales a las 15
  • Tristán Suárez - Patronato a las 15
  • San Miguel - Ciudad de Bolívar a las 15:30
  • Acassuso - Deportivo Madryn a las 15:30
  • Colón de Santa Fe - Almirante Brown a las 18

Domingo 18/10:

  • Deportivo Morón - Mitre a las 15
  • Los Andes - All Boys a las 15:30
  • Nueva Chicago - Gimnasia y Esgrima de Jujuy a las 15:30
  • Ferro - Racing de Córdoba a las 16
  • Chaco For Ever - Central Norte de Salta a las 17
  • Güemes de Santiago del Estero - Almagro a las 17
  • Godoy Cruz - Estudiantes de Caseros a las 18
  • San Martín de San Juan - Temperley a las 18
  • San Martín de Tucumán - Midland a las 19:30

Lunes 19/10:

  • San Telmo - Defensores de Belgrano a las 15:30

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