La Primera Nacional pone en marcha la fecha 34 con la pelea por el ascenso al rojo vivo

El conjunto salteño se ubica sexto en la Zona B con 49 puntos y mantiene buenas posibilidades de meterse en los playoffs. Atlanta, por su parte, marcha tercero con 58 unidades y continúa en la disputa por el primer puesto, que otorga el acceso a la final por el ascenso.

En la Zona A, el puntero es Ferro, que suma 62 puntos y podría asegurarse un lugar en la final durante este fin de semana. Para conseguirlo, deberá vencer a Racing de Córdoba, esperar una derrota de Deportivo Morón ante Mitre de Santiago del Estero y que Godoy Cruz no consiga superar a Estudiantes de Caseros.

Por otra parte, Acassuso, San Miguel y Chacarita se encuentran en zona de descenso, mientras que Güemes de Santiago del Estero ya perdió toda posibilidad de mantener la categoría.

El cronograma y los horarios de la fecha 34 de la Primera Nacional

Viernes 16/10:

Atlético Rafaela - Quilmes a las 21

Gimnasia y Tiro de Salta - Atlanta a las 22

Sábado 17/10:

Chacarita - Deportivo Maipú a las 14:30

Agropecuario - Colegiales a las 15

Tristán Suárez - Patronato a las 15

San Miguel - Ciudad de Bolívar a las 15:30

Acassuso - Deportivo Madryn a las 15:30

Colón de Santa Fe - Almirante Brown a las 18

Domingo 18/10:

Deportivo Morón - Mitre a las 15

Los Andes - All Boys a las 15:30

Nueva Chicago - Gimnasia y Esgrima de Jujuy a las 15:30

Ferro - Racing de Córdoba a las 16

Chaco For Ever - Central Norte de Salta a las 17

Güemes de Santiago del Estero - Almagro a las 17

Godoy Cruz - Estudiantes de Caseros a las 18

San Martín de San Juan - Temperley a las 18

San Martín de Tucumán - Midland a las 19:30

Lunes 19/10: