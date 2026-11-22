Más adelante le preguntaron sobre los nombres que circulan como posibles entrenadores de River y ahí hubo una referencia, sin mencionar al protagonista, a Ramón Díaz. "No me molesta, sé de qué vivimos. De qué lado viene. Lo sé. Los conozco a todos. Lo que me molesta es que le hagamos mal al club, a nuestros jugadores. ¿Qué buscamos? ¿Qué le vaya mal? Yo soy parte del momento y me molesta que no protegemos. Si son hinchas de River. Si no querrán lo peor", expresó Ponzio.

"Tengo contacto con muchos entrenadores, me gusta saber, llevo tres meses que parecen años porque es este mundo. Me encuentra en una edad para meterle todo. Y de Marcelo queremos copiarle muchísimas cosas que viví con él pero Gallardo hay uno solo. Tengo que sacar de lo mío, soy muy humano y eso en la sociedad tiene un valor agregado", finalizó sobre su labor como DT en el club de Núñez.