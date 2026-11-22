Tras el triunfo a Lanús y pase a los cuartos de final del Torneo Clausura, el León habló sin filtro sobre su continuidad como entrenador de River y los rumores de un nuevo regreso de Ramón.
Tras el triunfo 3 a 1 a Lanús en el Monumental y clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura, Leonardo Ponzio defendió su cargo como entrenador de River y le dio un palazo sin nombrar a Ramón Díaz, quien está ilusionado con tener un cuatro ciclo como técnico en el club de Núñez.
"No veo a un River tirando pelotazos y eso hace que tengamos que insistir sobre eso. Que en las salidas, donde se ven que se pierden pelotas donde le das al rival un poquito para que resurja, pero no vamos a dejar insistir en lo nuestro. Que la quieran", inició Ponzio, defendiendo su trabajo en el Millonario.
"Los últimos minutos después del 2-1 podríamos haber sido un poco más mezquinos, pero si era así no terminábamos haciendo el último gol. No tengo la fórmula sino el trabajo. Creo que me gané el lugar. Por el respeto que me dieron. Con lo que venimos haciendo", continuó el León sobre su discutido labor como técnico del club.
A partir de esa frase de "me gané el lugar", le consultaron si su ilusión es seguir: "Si me das una estadística o una valoración, la dijiste vos solo. Se pone mediante el trabajo. Por supuesto que quiero ser entrenador de River. Y parece que este lugar se está como vendiendo, u ofreciendo, y no tenemos que ir por ese lado. Cuando hay alguien en ese lado hay que respetarlo. Soy esto, mi vida en el día a día. Me gané todo trabajando".
Más adelante le preguntaron sobre los nombres que circulan como posibles entrenadores de River y ahí hubo una referencia, sin mencionar al protagonista, a Ramón Díaz. "No me molesta, sé de qué vivimos. De qué lado viene. Lo sé. Los conozco a todos. Lo que me molesta es que le hagamos mal al club, a nuestros jugadores. ¿Qué buscamos? ¿Qué le vaya mal? Yo soy parte del momento y me molesta que no protegemos. Si son hinchas de River. Si no querrán lo peor", expresó Ponzio.
"Tengo contacto con muchos entrenadores, me gusta saber, llevo tres meses que parecen años porque es este mundo. Me encuentra en una edad para meterle todo. Y de Marcelo queremos copiarle muchísimas cosas que viví con él pero Gallardo hay uno solo. Tengo que sacar de lo mío, soy muy humano y eso en la sociedad tiene un valor agregado", finalizó sobre su labor como DT en el club de Núñez.
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