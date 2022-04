Rodrigo de Paul y un particular modo de preparar el mate

Pareciera ser que el particular modo de Rodrigo De Paul de preparar el mate "molesta" al uruguayo Luis Suárez. El delantero filmó a su compañero, rumbo a Manchester para el duelo por la Champions League, mientras lo armaba y se rió de ello.

“Parte 2 @rodridepaul”, publicó Suárez en su Instagram mientras de fondo se escuchaba la canción "bate que bate" (Mayonesa de la banda Chocolate). Allí se ve a De Paul revolviendo y aplastando la yerba con el dedo antes de comenzar a cebarlo. En el video puede notarse que el argentino nunca se percata de que lo estaban filmando, por lo que, su forma de preparar el mate es 100% fidedigna.

de-paul-suarez-y-angelito___fvL_8v5Zh_1256x620__1.webp De Paul, Suárez y Ángel Correa

Al bajar del avión, Suárez, volvió a chicanear a su compañero y le preguntó dónde había dejado el mate. No es la primera vez que se disputan el lugar a mejor cebador. En su momento, De Paul, acusó a Luis de que no le gusta cebar, a lo que Suárez respondió: “Nunca vi una persona que te aprontara un mate en dos minutos y te empiece a dar uno atrás de otro. Eso no es tomar mate. Termina un termo en 15 minutos”.