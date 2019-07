Los Pumas estuvieron lejos de repetir su brillante actuación ante Nueva Zelanda el sábado pasado en Vélez. El equipo de Mario Ledesma cometió muchos errores y, si bien perdió por solo seis puntos, esto se debió al bajo nivel del equipo australiano.

El conjunto Wallabie se impuso desde el arranque, con una anotación del apertura Christian Lealiifano, quién abrió el marcador en el minuto 11 de su partido de regreso, luego de tener que dejar la actividad por tres años por enfrentar un cáncer.

Por su parte, el primer try de la noche lo Reece Hodge en el minuto 33. Si bien Los Pumas respondieron luego con un try Facundo Isa, un penal de Nicolás Sánchez y una conversión de Joaquín Díaz Bonilla, la reacción no fue suficiente.

Argentina mostró una desconocida cara, ausente de convicción, mal en el manejo del balón superado en el scrum y con un line que fue desfavorable en varias ocasiones.

El desarrollo del partido fue una irritante continuidad de errores por ambas partes, a tal punto que por momentos daba la impresión que el balón estaba "enjabonado" ya que ni Pumas ni Wallabies lograban completar tres pases seguidos.

Así, el conjunto nacional se estrelló en ataque contra un sólido muro amarillo y, aunque hubo varias jugadas de mérito, la victoria Wallabie no fue mas abultada por errores básicos de los locales.

El Rugby Championship se reduce este año a tres fechas debido a la Copa del Mundo de Japón, en el cual Argentina competirá en el grupo C, contra Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Tonga.

En la tercera y última fecha del Rugby Championship, el 10 de agosto, Australia recibirá a un equipo de Nueva Zelanda en busca de resarcirse en Perth del empate concedido ante Sudáfrica este sábado, mientras que Argentina se medirá con los Springboks en Salta.

EL RESUMEN DEL PARTIDO