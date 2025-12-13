Stephen Curry logró un nuevo tiro imposible: anotó una canasta de aro a aro

Curry volvió a mostrar su magia en su regreso a las canchas tras superar una contusión en el cuádriceps izquierdo. El base de los Warriors regresó tras cinco partidos ausente y más allá del tiro imposible luego encestó 39 puntos en su vuelta al equipo, mostrando desde el comienzo la capacidad ofensiva que lo caracteriza.

Curry anotó sus primeros tres intentos desde el perímetro y fue responsable de ocho de los primeros 12 puntos de Golden State, impulsando a su equipo en el inicio del juego. Fue un encuentro muy parejo y Golden State tomó la delantera 118-117 en los minutos finales, tras un tiro libre convertido por Curry con 1:37 en el reloj.

Embed STEPHEN CURRY ARE YOU SERIOUS???



Looks like he's ready for his return to the lineup



(via @warriors) pic.twitter.com/MWuYYdKVXF — NBA (@NBA) December 13, 2025

Sin embargo, Minnesota Timberwolves culminó el partido con una racha a favor de 10-2. Un rebote ofensivo asegurado por Gobert y el triple de DiVincenzo sellaron la diferencia definitiva. En la estadística individual, Curry lideró a los Warriors no sólo en anotación, sino también en rebotes, capturando cinco, y asistencias, con cinco pases a canasta.

Con este resultado, los Timberwolves se posicionan en la sexta posición de la Conferencia Oeste con un registro de 16 victorias y nueve derrotas, alejado del líder Oklahoma City Thunder (24-1). Los Warriors, por su parte, se ubican octavos con una marca de 13 triunfos y 13 caídas.