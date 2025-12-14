Estudiantes puede sumar una estrella más este año: disputará el Trofeo de Campeones

El Pincha, flamante campeón del Torneo Clausura, enfrentará el próximo sábado en el estadio Único de San Nicolás a Platense, ganador del Apertura.
Tras consagrarse campeón del Torneo Clausura por penales ante Racing en Santiago del Estero, Estudiantes puede sumar una estrella más antes de fin de año: el próximo sábado, en el estadio Único de San Nicolás, disputará el Trofeo de Campeones ante Platense, ganador del Torneo Apertura ante Huracán allá por junio.
De esta manera, el equipo de Eduardo Domínguez podrá defender el título obtenido en 2024 y convertirse en el primer club en ganarlo dos veces consecutivas. En la última edición, Estudiantes, que accedió por ganar la Copa de la Liga, se impuso por 3 a 0 a Vélez, que había alzado la Liga Profesional 2024.
Por ahora, solo hubo tres dueños del nuevo trofeo: River (2021 y 2023), Racing (2022) y el propio Estudiantes (2024). El Pincha buscará revalidar y Platense sumarse a la lista en un año que ya es histórico por la obtención de su primera estrella ni más ni menos que en una campeonato de Primera División.
Estudiantes tendrá el gran desafío de mantener el foco competitivo después de la gran alegría que vivió este sábado consagrándose campeón del fútbol argentino y clasificando a la Copa Libertadores 2026 en medio de su fuerte conflicto con la AFA.
Por su parte, Platense no llega en un buen momento para la disputa del trofeo. Está lejos de ser el campeón del Torneo Apertura: no está la dupla Orsi-Gómez, se fueron muchos jugadores importantes, tuvo un flojo desempeño en el Clausura y hay un entrenador, Walter Zunino, muy reciente que todavía no encontró su equipo ideal.
