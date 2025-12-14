Estudiantes puede sumar una estrella más este año: disputará el Trofeo de Campeones

De esta manera, el equipo de Eduardo Domínguez podrá defender el título obtenido en 2024 y convertirse en el primer club en ganarlo dos veces consecutivas. En la última edición, Estudiantes, que accedió por ganar la Copa de la Liga, se impuso por 3 a 0 a Vélez, que había alzado la Liga Profesional 2024.

image

Por ahora, solo hubo tres dueños del nuevo trofeo: River (2021 y 2023), Racing (2022) y el propio Estudiantes (2024). El Pincha buscará revalidar y Platense sumarse a la lista en un año que ya es histórico por la obtención de su primera estrella ni más ni menos que en una campeonato de Primera División.

image

image

Estudiantes tendrá el gran desafío de mantener el foco competitivo después de la gran alegría que vivió este sábado consagrándose campeón del fútbol argentino y clasificando a la Copa Libertadores 2026 en medio de su fuerte conflicto con la AFA.

Por su parte, Platense no llega en un buen momento para la disputa del trofeo. Está lejos de ser el campeón del Torneo Apertura: no está la dupla Orsi-Gómez, se fueron muchos jugadores importantes, tuvo un flojo desempeño en el Clausura y hay un entrenador, Walter Zunino, muy reciente que todavía no encontró su equipo ideal.