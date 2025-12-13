Chocaron tres micros de hinchas de Estudiantes y Verón explotó por la sede

Verón, que está suspendido por seis meses por la AFA, disparó por la sede elegida cuando se trata de dos equipos de Buenos Aires. "La falta de empatía con el hincha y el socio es total, exponen a la gente a movilizarse sin importar a nadie las consecuencias. Después te venden que "el club es de los socios...", escribió el presidente del Pincha en una historia de Instagram, en un nuevo motivo que aviva su conflicto con la casa madre del fútbol argentino.

Cabe recordar que Juan Sebastián Verón y la AFA tienen una relación rota hace tiempo. Todo comenzó cuando el presidente de Estudiantes se mostró en apoyo a los ingresos capitales al fútbol argentino, posición contraria a la AFA. Y, continuó, con el pasillo de espaldas a Rosario Central (el campeón asignado por la asociación), motivo por el que fue suspendido por seis meses. Además, hubo declaraciones fuertes de ambos bandos.

Más allá de la suspensión, Verón estará en la final del Torneo Clausura entre Estudiantes y Racing, aunque no podrá ocupar su lugar habitual en el protocolo. El presidente del Pincha llegó a Santiago del Estero en vuelo privado, acompañado por amigos y dos de sus hijos (Deian y Iara), para seguir el partido del sábado desde la popular, como un hincha más.

Volviendo al accidente, al momento no surgieron más detalles de cómo se produjo el hecho que empañó un tanto la definición de esta noche en el Estadio Único Madre de Ciudades, pero la información que brindó el propio club indica que la colisión ocurrió entre los mismos vehículos, generando destrozos que obligaron a suspender momentáneamente el viaje.

Más allá de los tres hinchas con heridas leves, "el resto de los pasajeros de la delegación se encuentra en buen estado y no presenta lesiones", indicó Estudiantes en un comunicado en sus redes sociales, donde además aclaró que la institución se hará cargo de contratar nuevos micros para que "la delegación reanude el viaje una vez que regresen las personas derivadas".