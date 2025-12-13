Flamengo ganó con autoridad y se metió en la finall frente al PSG

El encuentro se disputó en el Ahmad Bin Ali Stadium de la ciudad de Rayán y tuvo como gran figura al uruguayo Giorgian de Arrascaeta.

El equipo dirigido por Filipe Luís fue superior a lo largo del partido y encontró la diferencia a partir de la pelota parada. A los 24 minutos del primer tiempo, De Arrascaeta ejecutó un preciso tiro libre desde la derecha que cayó en el corazón del área egipcia.

Flamengo abre el marcador

Allí apareció sin marca el defensor Léo Pereira, quien ingresó en velocidad desde atrás y, de cabeza, anticipó al arquero Ahmed El Shenawy para abrir el marcador.

AP25347656160278

Hasta ese momento, el desarrollo había sido trabado y friccionado, con un Pyramids bien plantado en defensa que intentaba cerrar los espacios. Sin embargo, el gol le dio tranquilidad al conjunto carioca, que empezó a manejar el ritmo del juego y a generar situaciones claras. Poco después, el propio De Arrascaeta estuvo cerca del segundo con un remate cruzado que pasó muy cerca del palo.

El equipo egipcio recién logró inquietar en el tiempo añadido del primer tiempo, cuando Fiston Mayele quedó mano a mano con Agustín Rossi, pero el arquero argentino respondió con una atajada clave para sostener la ventaja antes del descanso.

De pelota parada

En el complemento, Flamengo repitió la fórmula. Apenas siete minutos después del reinicio, otra vez De Arrascaeta se hizo cargo de un tiro libre desde la derecha y lanzó un centro milimétrico al segundo palo.

Allí apareció Danilo, compañero de zaga de Pereira, que se elevó y cabeceó hacia abajo para marcar el 2-0, luego de que la pelota picara antes frente al arquero.

Embed - #FLAMENGO DERROTÓ a #PYRAMIDS y JUGARÁ ante #PSG en la GRAN FINAL | Flamengo 2–0 Pyramids | Resumen

Con la ventaja consolidada, el conjunto brasileño administró el trámite con inteligencia. Bajó el ritmo, cedió algo de posesión, pero controló sin sobresaltos los intentos de Pyramids, que no encontró los caminos para descontar. En el tramo final, Filipe Luís mandó a la cancha a Pedro, quien estuvo cerca de convertir en tiempo añadido, aunque el resultado no se modificó.

Acceso a la ansiada final

De esta manera, Flamengo se clasificó a la final de la Copa Intercontinental, que se jugará el próximo miércoles a las 14, nuevamente en el Ahmad Bin Ali Stadium. Allí se enfrentará al Paris Saint Germain, campeón europeo y subcampeón del último Mundial de Clubes, en un duelo que reeditará el clásico cruce entre Sudamérica y Europa.

AP25347659953289

Para el club de Río de Janeiro, la final representa la posibilidad de cerrar la temporada con un título mundial, tras la eliminación sufrida meses atrás en el Mundial de Clubes ante Bayern Múnich. De consagrarse, sería el quinto trofeo bajo la conducción de Filipe Luís, luego de conquistar el Campeonato Carioca, la Supercopa, el Brasileirao y la Copa Libertadores. El PSG, en tanto, llegará descansado a la definición y buscará revancha tras quedarse a las puertas de la gloria mundial.