Batacazo: River venció a Chelsea y clasificó a la final de la Messi Cup

Los goles del triunfo de River los marcaron Valentín Sayago, Ramiro Álvarez y Bruno Cabral, piezas claves en una tarde de alto vuelo que quedará en la historia de las inferiores del club de Núñez. El Millonario, que había pasado de manera agónica como segundo en la Zona B, se cargó al conjunto inglés, primero en la Zona A.

El equipo argentino impuso condiciones desde el arranque y logró abrir el marcador a los 17 minutos gracias a una buena jugada colectiva entre Sayago y Cabral, que terminó con el tanto del primero. Sin embargo, en el cierre del primer tiempo, el conjunto inglés consiguió el empate transitorio mediante un penal.

Más allá del empate, River salió decidido a quedarse con el triunfo en el complemento y lo consiguió con creces. A poco de reanudarse el juego, Álvarez volvió a desnivelar el marcador y, con el correr de los minutos, Cabral se encargó de sentenciar el resultado con un gran gol que cerró el 3-1 definitivo.

La final se disputará este domingo, desde las 18.00 (hora argentina) en el Chase Stadium -casa del Inter Miami-, ante Atlético Madrid. Con una expectativa en alza por parte de los hinchas, los chicos del Millonario buscarán vencer al equipo español, que avanzó a la final tras ganarle 3 a 2 al Manchester City.