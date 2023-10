Sudáfrica venció a los All Blacks y es el campeón del mundo

Los Springboks fueron adelante en el marcador gracias a la ventaja lograda en los primeros minutos, cuando se beneficiaron de las superioridades numéricas por la amarilla a Shannon Frizel y la expulsión del capitán neozelandés Sam Cane y del acierto anotador de Handré Pollard.

Los All Blacks lo intentaron todo frente a la defensa surafricana y soñaron con la remontada al conseguir un try en el complemento a través de Beauden Barrett, pero Richie Mo'unga falló la conversión y su equipo no pudo dar vuelta la historia.

NOTICIA EN DESARROLLO