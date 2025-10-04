Los Pumas perdieron ante Sudáfrica, que logró el título por segundo año seguido

Malcolm Marx fue una figura clave para Sudáfrica, anotando dos tries que permitieron a su equipo tomar distancia en el marcador. La Argentina, sin embargo, mostró garra y logró acortar la diferencia con tries de Delguy e Isgró, dejando una buena impresión al final del partido. Pese a la reacción, el pitazo final selló la victoria para los Springboks.

El partido se jugó en el histórico estadio de Twickenham, en Londres, una decisión de la Unión Argentina de Rugby (UAR) motivada por razones económicas.

Embed

Con esta victoria, Sudáfrica se coronó campeón del Rugby Championship por segunda vez consecutiva, eclipsando el triunfo de Nueva Zelanda sobre Australia (28-14) poco antes. Los Springboks reafirman así su dominio en el rugby mundial, sumando este título a su victoria en el Mundial de 2023 y al Championship de 2024.

A pesar de su desempeño en Londres, la Argentina finalizó en la última posición del torneo con diez puntos. Sudáfrica lideró la tabla con 18 puntos, seguida por Nueva Zelanda también con 18, y Australia con 10.

La definición del título entre Sudáfrica y Nueva Zelanda fue muy reñida, ambos terminaron empatados con 18 puntos. Sin embargo, los Springboks se alzaron con el campeonato gracias a una diferencia de puntos más favorable en el torneo (57 puntos a favor contra 8 de Nueva Zelanda).

A partir de sus dos triunfos y cuatro derrotar, la Argentina terminó en la cuarta y última posición del torneo, con diez puntos, detrás de Sudáfrica (18), Nueva Zelanda (18) y Australia (10).