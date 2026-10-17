Tigre amargó a Independiente Rivadavia y lo bajó de la cima de la Tabla Anual

Lo buscó la Lepra mendocina

Lejos de conformarse, Independiente Rivadavia mantuvo la iniciativa y estuvo cerca de recuperar la ventaja. Primero, Luciano Gómez sorprendió con un remate que se estrelló en el travesaño. Poco después, Fabrizio Sartori conectó de cabeza un centro de Leonard Costa y volvió a encontrarse con el palo.

En esa última jugada, Joaquín Laso protagonizó una salvada espectacular al despejar la pelota sobre la línea, mientras Barrionuevo completó la acción defensiva para evitar el segundo tanto mendocino.

Pese a su superioridad, el conjunto de Berti se fue al descanso con el marcador igualado y la sensación de haber desperdiciado varias oportunidades claras.

En el complemento, la Lepra volvió a golpear rápidamente. A los siete minutos, una serie de errores defensivos de Tigre terminó con una recuperación de José Florentín, quien sacó un remate seco desde la medialuna y estableció el 2-1.

Con la ventaja a su favor, Independiente Rivadavia encontró espacios para ampliar la diferencia. Matías Reali estuvo cerca con un disparo que pasó apenas por encima del travesaño, mientras que Tigre respondió con un intento de Manuel Fernández que exigió una buena intervención del arquero local.

Retroceso

Sin embargo, con el correr de los minutos, el equipo mendocino comenzó a retroceder y le cedió la iniciativa al visitante, que adelantó sus líneas en busca de la igualdad.

Cuando parecía que los tres puntos quedarían en Mendoza, Tigre encontró el empate. A los 47 minutos del segundo tiempo, Federico Álvarez asistió a Manuel Fernández, quien definió de zurda desde el centro del área y selló el 2-2 definitivo.

El gol desató el festejo del Matador y dejó un sabor amargo para Independiente Rivadavia, que había hecho méritos suficientes para quedarse con la victoria, pero no logró sostener el resultado.

Así, la Lepra sumó su segundo partido consecutivo sin ganar y perdió una oportunidad clave en la pelea por la Tabla Anual. Tigre, en cambio, rescató un punto valioso gracias a su insistencia hasta el último minuto.