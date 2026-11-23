También se secuestraron distintas pertenencias que habían sido sustraídas a la víctima, identificada como María de los Ángeles Franco, de 54 años, entre había un teléfono celular y prendas de vestir.

Los sospechosos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez, que interviene en la causa caratulado como "robo automotor, en poblado y en banda".