Cinco sujetos cometieron el delito en la Ciudad y fueron detenidos por la Policía en el norte del Conurbano tras una persecución en la zona de Bancalari.
Detuvieron a cinco hombres fueron detenidos por la Policía en el partido de Tigre, al norte del Conurbano, acusados de haber participado en el robo de un auto en el barrio porteño de Saavedra.
Los sujetos escaparon por la autopista Panamericana en dirección a la provincia de Buenos Aires, pero fueron localizados por efectivos policiales que habían recibido una alerta radial sobre la sustracción.
El operativo estuvo a cargo de personal del Comando de Patrullas de Tigre. Los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda y detectaron un Fiat Palio Weekend que coincidía con las características del auto robado.
La Policía interceptó al auto en la zona de la ruta 202 y la colectora oeste de la autopista Panamericana, en jurisdicción de Bancalari. Allí atraparon a sus cinco ocupantes, identificados como Gabriel Monzón, de 28 años; Daniel Orellano, de 34; Manuel Galarza, de 28; Rubén González, de 38, y Miguel Orellano, de 41, informaron fuentes policiales a la prensa.
También se secuestraron distintas pertenencias que habían sido sustraídas a la víctima, identificada como María de los Ángeles Franco, de 54 años, entre había un teléfono celular y prendas de vestir.
Los sospechosos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez, que interviene en la causa caratulado como "robo automotor, en poblado y en banda".
comentar