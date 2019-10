Centenares de vecinos compitieron en deportes como fútbol, gimnasia artística, tenis, ping pong, natación, taekwondo, skate, beach vóley, atletismo y patín artístico, entre otros. Durante la competencia, la delegación cosechó 8 medallas de oro, 10 de plata y 5 de bronce y se ubicó por encima de Malvinas Argentinas, Pilar, San Isidro, Escobar y Vicente López.

ADEMÁS:

Tigre vivió una nueva fiesta con la 36ª Maratón

Los medallas de oro fueron para Instituto General Pacheco (Handball Sub-14 masculino), Luca Ian Van Rwswiuk (lucha libre), Ignacio Baldiviezo (tenis de mesa -PCD-), Oscar Morel Matías Oscar (natación -PCD-), Gonzalo Borroni (atletismo -PCD-), Georgina Milagros Melatini (natación -PCD-) y María Morales Centurión (tenis de mesa).

Obtuvieron preseas de plata Victoria Cáceres Candela (lucha libre), Leandro Hinostroza (atletismo -PCD-), Gabriel Rivero (lucha greco romana), Ramiro Spiritelli (Boccia -PCD-), Milagros Alacarcón (atletismo -PCD-), Micaela Mediana y Celina Sosa (tenis doble), Icardo Sforza (patín artístico), Pacheco GYM (gimnasia artística sub 13) y Club Atlético Caza y Pesca (básquetbol 3x3 sub 14 y sub 18).

Y las de bronce fueron para Sofía Ibarra (atletismo), Aldana Dauz (atletismo), Club Colegiales (fútbol reducido -PCD-), Joaquín Olmos (atletismo) y Pacheco GYM (gimnasia artística sub 18).