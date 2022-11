Los jugadores más caros y la selección con más valor del Mundial

La lista continua con Federico Valverde (100 millones), Pedri (90), Jude Bellingham (90), Harry Kane (90), Bukayo Saka (90), Dusan Vlahovic (85), Declan Rice (80), Jamal Musiala (80 millones) y Cristopher Nkunku (80). Para esta página, el jugador más valioso del mundo no es Mbappé, si no Haaland (170), pero no logró clasificar al Mundial con Noruega.

Messi-PSG-2.jpg Barcelona sueña con repatriar a Messi.

Por su parte, Messi aparece recién en el puesto 100 con un valor de 50 millones de euros y Cristiano Ronaldo en el ¡462! con un monto de 20 millones. De hecho, hay tres argentinos más valiosos para esta página: Lautaro Martínez (24° con 75m), Cristian Romero (70° con 55m) y Lisandro Martínez (81° con 50m). Claramente, más allá del nivel, le dan mucha importancia a la edad, un ítem que también es clave a la hora de cotizar el pase de un jugador.

Por otro lado, Inglaterra tiene el plantel más caro del Mundial: 1.400 millones de euros. Le siguen Brasil (1.090 millones), Portugal (904) y Francia (903). Después, están España (800), Alemania (723) y Argentina (630) se encuentra en el séptimo puesto. Italia (571), que no logró clasificar a la máxima cita, ocupa el octavo lugar. Por eso, de los que van al Mundial, Bélgica (558) está en esa posición. Por último, Países Bajos (474) y Uruguay (400) completan el Top 10.