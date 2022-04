Van Gaal anunció que terminó su tratamiento contra el cáncer

"Me sometí a 25 sesiones de radioterapia. Después tuve que esperar cinco o seis meses para saber si había hecho efecto y así fue", dijo el técnico del seleccionado de Países Bajos de 70 años que competirá con su equipo en el Mundial de Qatar 2022.

Y agregó: "Esto forma parte de mi vida. He pasado por tantas dificultades, de enfermedad y de muertes, probablemente me he enriquecido como persona como consecuencia de todas estas experiencias".

Van Gaal se sometió en febrero pasado a una operación de la próstata y en los primeros días de abril anunció públicamente que sufría cáncer, lo que provocó que clubes del mundo le hayan enviado sus mensajes de apoyo y acompañamiento en este momento.

Embed Todo nuestro apoyo y solidaridad con Louis Van Gaal, que ha anunciado que sufre un cáncer de próstata.

Deseamos que tenga una rápida y total recuperación.

¡Mucha fuerza, Louis! pic.twitter.com/poft7HABkF — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 3, 2022

El neerlandés tiene una importante experiencia en el fútbol, ya que dirigió a importantes equipos como Barcelona, Ajax, Bayern Munich y Manchester United.

Después de competir con el seleccionado de su país en Qatar, la federación ya anunció que desde 2023 tendrá reemplazante y será Ronald Koeman.