Detectan una amenaza bajo el hielo antártico que podría cambiar el nivel del mar

Según explicaron, ese calor no se dispersa rápidamente, sino que permanece concentrado en determinados puntos y acelera el deshielo desde abajo. Para llegar a esa conclusión, el equipo utilizó mapas detallados de la parte inferior de la plataforma y modelos informáticos de alta resolución.

“Descubrimos que la forma de la parte inferior de la plataforma de hielo no es solo una característica pasiva. Puede atrapar activamente el calor del océano exactamente en los lugares donde el deshielo adicional más importa”, señaló Tore Hattermann, autor principal del trabajo e integrante del centro iC3 Polar Research Hub.

Una posible reacción en cadena

Los investigadores advirtieron además sobre un posible efecto de retroalimentación. A medida que los canales se vuelven más profundos y anchos, el hielo podría adelgazarse de manera desigual y perder estabilidad estructural.

Ese debilitamiento reduciría la capacidad de las plataformas para contener los glaciares ubicados detrás de ellas. Como consecuencia, más hielo continental podría avanzar hacia el océano, acelerando aún más la suba del nivel del mar.