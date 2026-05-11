Detectan una amenaza bajo el hielo antártico que podría cambiar el nivel del mar

Un estudio detectó un fenómeno bajo las plataformas de hielo que acelera el deshielo y podría impactar en la suba global del nivel del mar.
El deshielo en la Antártida podría avanzar a una velocidad mayor de la estimada hasta ahora, advirtió un grupo de científicos noruegos en una investigación publicada en la revista Nature Communications, donde identificaron un proceso que acelera el deterioro de las plataformas de hielo desde su parte inferior.
Las plataformas de hielo cumplen una función clave: actúan como una barrera natural que frena el avance de enormes masas de hielo continental hacia el océano. Si esas estructuras pierden estabilidad, más hielo terrestre puede deslizarse al mar y contribuir al aumento del nivel del mar en distintas regiones del planeta.
El estudio se centró en la plataforma de hielo Fimbul, ubicada en la Antártida Oriental. Allí, los científicos detectaron largos canales bajo el hielo donde queda atrapada agua oceánica relativamente cálida.
Según explicaron, ese calor no se dispersa rápidamente, sino que permanece concentrado en determinados puntos y acelera el deshielo desde abajo. Para llegar a esa conclusión, el equipo utilizó mapas detallados de la parte inferior de la plataforma y modelos informáticos de alta resolución.
“Descubrimos que la forma de la parte inferior de la plataforma de hielo no es solo una característica pasiva. Puede atrapar activamente el calor del océano exactamente en los lugares donde el deshielo adicional más importa”, señaló Tore Hattermann, autor principal del trabajo e integrante del centro iC3 Polar Research Hub.
Los investigadores advirtieron además sobre un posible efecto de retroalimentación. A medida que los canales se vuelven más profundos y anchos, el hielo podría adelgazarse de manera desigual y perder estabilidad estructural.
Ese debilitamiento reduciría la capacidad de las plataformas para contener los glaciares ubicados detrás de ellas. Como consecuencia, más hielo continental podría avanzar hacia el océano, acelerando aún más la suba del nivel del mar.