Trágica explosión de un edificio en Santa Cruz: 3 muertos y una mujer en estado crítico

Efectivos de bomberos y de la Policía arribaron al lugar para sofocar el incendio y asistir a los residentes, varios de los cuales quedaron atrapados bajo los escombros, las fuerzas de seguridad delimitaron la zona para facilitar el operativo y evitar la circulación de vecinos en el sector afectado.

Entre los siete lesionados trasladados había cuatro menores y tres adultos, quienes fueron derivados inicialmente al hospital local. Una mujer debió ser llevada de urgencia a terapia intensiva en Las Heras debido a la gravedad de las heridas, mientras que tres chicos fueron trasladados al Hospital Zonal de Caleta Olivia para recibir atención especializada. Otros dos jóvenes con quemaduras leves permanecían bajo observación en el centro de salud de la localidad.

Además, cuatro nenes de entre 8 y 12 años fueron trasladados a hospitales de localidades cercanas con heridas y quemaduras de distinta gravedad. También hubo tres adultos hospitalizados y una mujer debió ser derivada a terapia intensiva en Las Heras debido a la gravedad de las lesiones.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, manifestó sus condolencias a través de redes sociales y ordenó a su gabinete coordinar asistencia inmediata para los damnificados. “Mi pesar a cada familia que sufre”, expresó el mandatario, quien además aseguró el acompañamiento del Estado provincial en Perito Moreno.

Las carteras de Salud, Seguridad, Desarrollo Social y Educación pusieron en marcha distintos protocolos de contención para asistir a las familias afectadas. La ministra Soledad Boggio y el ministro Pedro Prodromos viajaron hasta la localidad para supervisar el operativo.

Una vez finalizadas las tareas de emergencia, la Justicia avanzará con la investigación correspondiente para determinar las causas del hecho y esclarecer las circunstancias de la explosión.