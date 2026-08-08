Día Internacional del Gato: por qué se celebra el 8 de agosto

La fecha busca concientizar sobre el bienestar de los felinos, promover la tenencia responsable y destacar el vínculo que tienen con las personas.
Cada 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato, una fecha destinada a homenajear a estos animales y, sobre todo, generar conciencia sobre la importancia de brindarles los cuidados necesarios para garantizar su bienestar. La jornada también pone el foco en la tenencia responsable y en la relación entre las mascotas y sus familias.
La efeméride fue impulsada en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) junto con otras organizaciones dedicadas a la protección de los animales. Desde entonces, el 8 de agosto se convirtió en una fecha de referencia para promover el respeto, la adopción responsable y una mejor calidad de vida para los felinos.
Aunque el 8 de agosto es la fecha más reconocida a nivel internacional, los gatos cuentan con otras dos jornadas de homenaje. El 20 de febrero está relacionado con Socks, el famoso gato de la familia del expresidente estadounidense Bill Clinton, mientras que el 29 de octubre se celebra el Día Nacional del Gato en Estados Unidos, impulsado para fomentar la adopción.
Más allá de la celebración, la fecha sirve para recordar que los gatos necesitan alimentación equilibrada, controles veterinarios, vacunación y desparasitación. También es fundamental mantener sus espacios limpios, contar con un arenero adecuado y ofrecerles lugares tranquilos donde puedan descansar y sentirse seguros.
En los hogares con balcones o ventanas, además, se recomienda colocar redes o protecciones para evitar caídas y accidentes. Los gatos también necesitan momentos de tranquilidad y espacios propios, por lo que respetar sus tiempos y su lenguaje corporal es clave para reducir el estrés y fortalecer el vínculo con las personas.
El Día Internacional del Gato es, así, una oportunidad para celebrar a estos animales, pero también para recordar las responsabilidades que implica tenerlos como mascotas. Una alimentación adecuada, atención veterinaria, un ambiente seguro y afecto son algunos de los pilares para que los felinos puedan tener una vida saludable y feliz.