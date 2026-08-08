Día Internacional del Gato: por qué se celebra el 8 de agosto

En los hogares con balcones o ventanas, además, se recomienda colocar redes o protecciones para evitar caídas y accidentes. Los gatos también necesitan momentos de tranquilidad y espacios propios, por lo que respetar sus tiempos y su lenguaje corporal es clave para reducir el estrés y fortalecer el vínculo con las personas.

El Día Internacional del Gato es, así, una oportunidad para celebrar a estos animales, pero también para recordar las responsabilidades que implica tenerlos como mascotas. Una alimentación adecuada, atención veterinaria, un ambiente seguro y afecto son algunos de los pilares para que los felinos puedan tener una vida saludable y feliz.