La muerte de Jorge Messi: los mensajes emotivos de la Selección, Newell's y el Barcelona

El seleccionado argentino, por su parte, se sumó a los mensajes para recordar a Jorge Messi y acompañar al capitán del equipo: "Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo".

Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo. pic.twitter.com/k7TUlPkGTM — Selección Argentina (@Argentina) August 8, 2026

Desde sus redes, el Barcelona también manifestó su dolor: "El Presidente y la Junta Directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barca, Lionel Messi, y trasladan en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi".

"El Barcelona agradece el compromiso de Jorge Messi con nuestro club por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo. Descanse en paz", agregó.

Nuestro más sentido pésame. Descanse en paz, Jorge Messi. pic.twitter.com/uwuH9s6dLY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2026

Rosario Central también despidió a Jorge Messi

Desde la otra vereda del fútbol rosarino, Rosario Central se sumó a las muestras de pesar por la muerte del padre de Lionel Messi. El club expresó su acompañamiento al capitán de la Selección argentina, su familia y todos sus seres queridos.

El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi.



Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia y a todos sus seres queridos en este doloroso momento. QEPD pic.twitter.com/f5J7tRgoBQ — Rosario Central (@RosarioCentral) August 8, 2026

El mensaje de River y la despedida de la AFA

River Plate también expresó sus condolencias por la muerte de Jorge Messi y acompañó públicamente a Lionel y a toda su familia en este difícil momento.

Ante la triste noticia del fallecimiento de su padre, Jorge Messi, River acompaña con afecto al capitán de la Selección Argentina y a toda su familia en este difícil momento.



Fuerza, Leo pic.twitter.com/XpWnQ3317s — River Plate (@RiverPlate) August 8, 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se sumó a las muestras de pesar y destacó a Jorge como el padre de su capitán y emblema, Lionel Messi. La entidad también envió un mensaje de acompañamiento a toda la familia.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi.



Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le… pic.twitter.com/YTug2MnM9g — AFA (@afa) August 8, 2026

La muerte de Jorge Messi, a los 68 años, provocó numerosas muestras de afecto hacia Lionel desde clubes, instituciones y distintas personalidades del fútbol. Su figura estuvo estrechamente vinculada a la carrera de su hijo desde sus primeros pasos en Rosario.