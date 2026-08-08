La muerte de Jorge Messi: los mensajes emotivos de la Selección, Newell's y el Barcelona

El club rosarino, donde comenzó la carrera de Lionel Messi, expresó sus condolencias y colocó una bandera a media asta en su predio de Bella Vista. Los posteos del seleccionado argentino y el Barcelona.
La muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, generó muestras de dolor y acompañamiento en distintos sectores del fútbol argentino e internacional. Uno de los homenajes más significativos llegó desde Newell’s Old Boys, el club rosarino donde el capitán de la Selección comenzó su formación como futbolista.
La institución publicó un sentido comunicado en sus redes sociales para despedir a Jorge, a quien recordó como un reconocido hincha leproso y como una figura fundamental en la carrera de su hijo. Además, durante la jornada de partidos de las divisiones juveniles, el club colocó una bandera rojinegra a media asta en el predio Jorge Griffa, en Bella Vista.
Newell’s destacó especialmente el acompañamiento de Jorge durante los primeros años de Lionel y su papel en el desarrollo de la carrera que llevó al futbolista desde Rosario hasta convertirse en una de las máximas figuras de la historia del fútbol mundial.
En su mensaje, el club también envió sus condolencias a Celia Cuccittini, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol, además de todos los familiares y allegados de Jorge. El comunicado terminó con una despedida cargada de sentimiento: “Hasta siempre, leproso”.
El seleccionado argentino, por su parte, se sumó a los mensajes para recordar a Jorge Messi y acompañar al capitán del equipo: "Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo".
Desde sus redes, el Barcelona también manifestó su dolor: "El Presidente y la Junta Directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barca, Lionel Messi, y trasladan en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi".
"El Barcelona agradece el compromiso de Jorge Messi con nuestro club por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo. Descanse en paz", agregó.
Desde la otra vereda del fútbol rosarino, Rosario Central se sumó a las muestras de pesar por la muerte del padre de Lionel Messi. El club expresó su acompañamiento al capitán de la Selección argentina, su familia y todos sus seres queridos.
River Plate también expresó sus condolencias por la muerte de Jorge Messi y acompañó públicamente a Lionel y a toda su familia en este difícil momento.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se sumó a las muestras de pesar y destacó a Jorge como el padre de su capitán y emblema, Lionel Messi. La entidad también envió un mensaje de acompañamiento a toda la familia.
La muerte de Jorge Messi, a los 68 años, provocó numerosas muestras de afecto hacia Lionel desde clubes, instituciones y distintas personalidades del fútbol. Su figura estuvo estrechamente vinculada a la carrera de su hijo desde sus primeros pasos en Rosario.
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