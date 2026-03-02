Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

Todos los martes 22hs, en vivo por el canal de YouTube Liliana Chelli, PREGUNTAS AL 11 5745 6102

Hoy el Duende Felipe presenta a CHUJCHILA YACO, el Duende del Vino

Chujchila Yaco, el Duende del Vino.

Érase una vez, desde hace millones de años en los Valles Calchaquíes, que existe un Duende llamado Chujchila, el Duende del Vino. Su nombre original es Chujchila Yaco y en su vida terrenal tiene 818 años. Es nacido en las Tierras del Rio Chujcha y se distingue de otros Duendes por su carácter festivo y alegre y por ser el mejor tomador de Vinos.

Chujchila jamás bebe sin ofrendar el primer trago a la Madre Naturaleza o Pachamama. Es un Duende muy servicial a los humanos ya que les brinda el Don del Olvido para aquellos recuerdos que entristecen el Alma.

Este Duende te dará el sabor, y en ti queda disfrutarlo y aceptarlo, Chujchila te dará alegría, felicidad y protección por siempre. Cuando lo desees ver a este Duende, encamínate después de las 12 de la noche al mismo cause del Rio Chujcha, para disfrutar de una noche alucinante y conmovedora.

Siempre que desees llamar a Chijchila, hacelo con un buen vino, una velita y una buena compañía, o quizá solitario y tal vez de esta manera puedas observar su presencia… y quien lo dice, quizá te acompañe con varias copas.

Los números mágicos de Chujchila Yaco, el Duende del Vino, esta semana son el 248, numero de 3 cifras en el que este Duende pone en esta semana toda su energía.

El número 2: equivale al "Duende del Deseo". Él rige sobre la Calma, satisfacción, instintos y la realización. Así como todos aquellos anhelos que provienen del mundo de los sueños y la idealización. También la proyección sobre el futuro y el mundo subconsciente juegan un papel muy importante en este número.

El número 4: equivale al "Duende del Cariño". Sobre este simpático duende, se ciernen los buenos deseos, la ternura, la solidaridad, los recuerdos, el apego fraternal y la amistad. Tenlo muy presente si a la hora de emprender en el azar lo haces por alguien más.

El número 8: equivale al "Duende del Amor". Él sabe que parte de un todo, del origen, del comienzo, aquel que sirvió de base para la creación y que rige el corazón de todas las criaturas del universo, combustible, química, pasión y voluntad, dan al portador de este número esta semana, un principio fundamental.