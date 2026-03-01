Milei enumeró logros de su gestión y criticó con dureza al kirchnerismo

El mandatario lo expresó al iniciar su discurso ante la Asamblea Legislativa, minutos después de las 21, para dejar inaugurado el 144 período de Sesiones Ordinarias del Congreso.

El mandatario remacró que “la malaria se ha terminado y la sociedad se inculó el 26 de octubre del año pasado”, en referencia a la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas.

“Tenemos el Congreso más reformista de la historia y el poder para hacer frente a cualquier golpe político que quieran hacer”, destacó en referencia a la oposición.

El Presidente reivindicó la apertura económica y el levantamiento del cepo y sostuvo: "Estábamos aislados, solos y temerosos del resto del mundo por por eso nuestra economía era pobre y frágil, y como si todo esto no fuera suficiente, el fisco perseguía a todos y cada uno de los argentinos de bien como si fueran narcotraficantes por hacer una transferencia o por querer comprar dólares que hoy compran libremente".

Mientras nombraba los logros en el período de sesiones extraordinarias, Javier Milei llamó “ignorantes” a los legisladores de la oposición que reclamaron por la “justicia social”.

“A ver, ignorantes, la justicia social es un robo, implica un trato desigual frente a la ley y está precedido de un robo, manga de ladrones, delincuentes, por eso tienen a la suya presa”, dijo en referencia a Cristina Fernández de Kirchner.

Señaló que “había solo una forma de cortar el nudo gordiando que significa el desastre heredado y era estabilizar la economía”, por lo que su gestión redujo el déficit fiscal en 5 puntos apenas asumido el mandato.

Milei explicó ante la Asamblea Legislativa que eso se logró gracias a quien definió como el “mejor ministro de Economía del mundo”, en referencia a Luis Caputo.

Duro contra el kirchnerismo

En un nuevo enfrentamiento con el bloque de legisladores kirchneristas, el Presidente apunto: “Los condenaban a la pobreza. ¿De qué hablan si además no saben ni siquiera sumar? Pero eso sí, ustedes escondían detrás de las causas justas a un montón de delincuentes para que de esa manera después no les toquen los robos.

“¡Manga de delincuentes! Kukas, yo les voy a avisar algo, Kukas ¿saben qué? Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar, y a la gran mayoría les encanta verlos llorar“, disparó.

Intermediación

Asimismo, el jefe de Estado utilizó otro momento de su disertación para destacar el trabajo de Sandra Petovello y el Ministerio de Capital Humano: “Gracias a ello, eliminamos las transferencias discrecionales para sacarle a la política, al negocio, la intermediación de la ayuda social, y aumentamos las transferencias automáticas para que los más vulnerables reciban esos recursos de manera plena”.

“Sin lugar a dudas, difícilmente hay un ejemplo que muestre de mejor manera la mafia de los políticos. Robar está mal, pero robarle el pan de la boca a los más vulnerables, haciéndolos esclavos para pasar poder, excede a cualquier adjetivo que se pueda encontrar en el diccionario”, indicó.

Y precisó: “Gracias a la reasignación de partidas, la AUH aumentó en un 492,9% respecto al valor heredado en 2023. Incorporamos a seiscientos mil chicos a la AUH, incrementamos en 35,5% la prestación alimentar, aumentamos más de 500% las becas primera infancia y más de mil cien por ciento la prestación primeros mil días”.

Embed

El Presidente sigue con las chicanas al peronismo. "Delincuentes", les gritó. "Por eso tienen a la sucia presa", agregó. El peronismo está prácticamente ausente en el recinto. Solo hay un puñado de diputados K y ningún senador.

Al ser cuestionado por la oposición, Milei se defendió: "Si, sigan con las operetas que la gente sabe, sabe que son unos mentirosos, sabe que los audios son falsos, saben que el que declaró dijo que era mentira, pero sigan así mintiendo a la gente, sigan mintiendo a la gente con situaciones que no tienen los crudos".

AP26061014150153 (2) Javier Milei eufórico antes de dar su discurso en la Asamblea Legislativa.

Y continuó con una fuerte alusión a Cristina Kirchner. "Sigan mintiendo, manga de ladrones, manga de chorros, por eso tienen a su líder presa y va a seguir presa por con la causa de los cuadernos, va a seguir presa por el memorándum de Irán va a seguir presa con lo que hizo por vialidad, porque es una chorra porque fueron los más chorros de la historia".

Tras repasar sus logros (dijo que con la sanción de la reforma laboral cumplió con todas las promesas de campaña), hubo gritos de "Presidente, presidente". Llegaban desde los palcos y desde el sector de legisladores oficialistas y aliados.

"Ustedes también podrían gritar porque, aunque no les guste, también soy presidente de ustedes", les contestó Milei a los de la oposición. Estallaron los murmullos.

"No pueden aplaudir porque se les escapan las manos a los bolsillos ajenos", siguió el Presidente. Cuando llegaron gritos de "Libra, libra", él respondió: "Sigan con las operaciones que después los voy a buscar cuando se caigan".

Comenzó recordando la situación al momento de su asunción, con el recuerdo de la crisis económica, "con indicadores sociales similares a 2021", en un "combo que nos hubiera conducido a ser Venezuela".