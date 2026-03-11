Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

CARMITHO es el Duende del fuerte deseo o del último deseo, y cuando estés desalentado pídele a este Ser, que te dará fuerzas y suerte, es el buen duende de las buenas vibraciones en la abundancia, autentico tejedor de esperanza para todo aquel que desee encontrarlo.

Su misión en sí misma radica en dar ánimos a esos deseos o sueños olvidados y aliviar los males que afectan el corazón y el cuerpo de quienes están pasando por un momento complicado. En ese sentido el poder de CARMITHO se canaliza en un objetivo fijo y muy desinteresado, pues su recompensa llega cuando ve alivio en aquellos que acuden a él. Para eso suele mimetizarse entre los hombres y aplicar en sus mentes números o ideas invisibles por las noches, con la intención de renovar sus energías.

A su vez CARMITHO es un auténtico protector de los más débiles, por lo cual es bueno invocarlo cuando no se tiene la fuerza para encarar una situación.

El Duende CARMITHO representa simbólicamente la recuperación de sueños perdidos y olvidados, pero no solo mediante formas convencionales, las cuales son muy importantes, en su caso es mediante la capacidad de sanar por conciencia. La medicina para las dolencias, más aún cuando estas deprimido por la falta de prosperidad, ya que CARMITHO te invita a descubrir el poder que hay detrás del destino

Tu número mágico de tres cifras otorgado esta semana es el 238

El número 2: equivale al “Duende del césped”: este duende tiene la facultad de saber que hay un mundo debajo de tus pies y nuevas oportunidades, en el suelo se esconde el oro.

El número 3: equivale al “Duende del corazón”: palpitaciones que traen consigo abundancia y renovación.

El número 8: equivale al “Duende de la salud”: siempre atento a los demás y a lo que sucede con los seres desde lo físico a lo espiritual, si buscas buena racha el despejará caminos.