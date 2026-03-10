Milei volvió a atacar a Rocca y Madanes Quintanilla: "Empresarios prebendarios"

“Al margen de que dicho empresario haya apretado al Gobierno con que si no le corríamos las barreras iba a tirara a 900 trabajadores en la calle”, planteó y completó: “Un día antes de que la reforma laboral sea tratada en el Congreso nos tiró a los 900 trabajadores en la calle. No es un juego de niños. Lo que va a ocurrir es que las personas ahora van a ahorrar y van a poder gastarlos en distintos sectores de la economía".

Asimismo, remarcó: “Si es tan evidente, entonces por qué hay un político que defiende esto. Es lógico: es corrupción. Sostienen ese sistema porque sostiene la corrupción. Los Kirchner cuando insultaban a Rocca no lo insultaban porque lo odiaran sino porque negociaban la coima”.

“Cuando peleo, peleo por el bienestar de los argentinos. Una política podría ser utilitarista en lo político y eficiente en lo económico y aun así ser injusta, por lo que no debería ser defendida”, subrayó el libertario y añadió: “Si me gano mi dinero justamente, ¿quién carajo es el político para decir en qué puedo gastarlo y en qué no?. Es un cercenamiento en la libertad y si la consencuencia de ellos es una barrera comercial, es un robo”.

En otro pasaje de su discurso, el mandatario agradeció a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei por su política interna y la performance electoral de La Libertad Avanza. “En condiciones normales hubiera sido un triunfo en primera vuelta si hubiera sido presidencial. Le quitamos al peronismo la mayoría en las dos cámaras. Estamos pasando reformas que nunca se había logrado. Vaya que políticamente funciona, gracias Jefe”, destacó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/OPRArgentina/status/2031374607748313256&partner=&hide_thread=false Discurso del Presidente Javier Milei en la inauguración del Argentina Week 2026 en la Ciudad de Nueva York. pic.twitter.com/N7n1ukYIwU — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 10, 2026

“No tengo dudas de que los buenos vamos a ganar. Aun en esta coyuntura, Argentina mejora los términos de intercambio. Hacer las cosas bien paga”, insistió, y completó: “Estamos haciendo todo para terminar de una vez con el kirchnerismo y con el populismo. Nos fue bien en la de medio término, esperemos que nos vaya bien en la general”.

Por último, mencionó a los ministros de Economía, Luis Caputo; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; de Capital Humano, Sandra Pettovello; y de Salud, Mario Lugones, por su desempeño laboral. A excepción de Pettovello, Diego Santilli (Interior), Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Carlos Presti (Defensa), el resto del Gabinete se encuentra presente en la Argentina Week.

Chile y España

Tras "Argentina Week 2026", los hermanos Milei partirán rumbo a Santiago de Chile para asistir a la ceremonia de asunción de José Antonio Kast.

Ambos viajarán al país trasandino solos, con aterrizaje a las 23.30 en la ciudad de Valparaíso, porque el resto de la comitiva retornará a la Argentina.

Luego de la ceremonia, prevista para las 15 del miércoles, la delegación regresará al país. Si bien se especuló con que el jefe de Estado podría ir a Expoagro a fines de esta semana, finalmente desistió del viaje.

Luego, Milei estará el sábado 16 de marzo en España. Participará en el Foro Económico de Madrid, donde pronunciará un discurso de cierre para los empresarios presentes.