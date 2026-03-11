Javier Milei viaja a Chile para participar de la asunción presidencial de José Antonio Kast

La relación entre los dos dirigentes ya tuvo un primer gesto cuando, tras ganar las elecciones, Kast visitó la Casa Rosada para reunirse con Milei y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Ese encuentro marcó el inicio de una cooperación que ahora intentará profundizarse.

El encuentro de este miércoles será breve. Según el cronograma oficial, Milei permanecerá solo unas horas en Chile: a las 15hs partirá el vuelo especial que lo traerá de regreso a Buenos Aires, con llegada prevista alrededor de las 17hs.

La escala en Chile se produce luego de la reciente visita del mandatario argentino a Estados Unidos, donde participó del Argentina Week 2026 y compartió actividades con el presidente Donald Trump, junto a varios gobernadores aliados.

En paralelo, el presidente también mantiene agenda internacional para los próximos días. El sábado 14 de marzo viajará a España para participar del Foro Económico de Madrid, donde expondrá sobre el futuro económico y social, con eje en inversiones, inteligencia artificial y la llamada “batalla cultural”.