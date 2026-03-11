Suba de combustibles: la nafta y el gasoil ya superan los $2.000 por litro en la Ciudad de Buenos Aires

En ese contexto, las estaciones de servicio de Axion Energy ya exhibían precios superiores a los 2.000 pesos por litro en sus combustibles premium desde la semana pasada.

Por su parte, la red de estaciones de Shell, operada en el país por la empresa brasileña Raízen, había mantenido el valor en 1.999 pesos por litro, apenas por debajo de ese límite simbólico. Sin embargo, en los últimos días también actualizó sus carteleras y superó esa cifra.

Shell.webp Las estaciones de Axion Energy y Shell fueron de las primeras en mostrar valores por encima de los 2.000 pesos en combustibles premium.

El nuevo nivel de precios anticipa un impacto directo en el costo del transporte, la logística y los bienes y servicios, por lo que también podría influir en la inflación de marzo.

Los precios de los combustibles

pumacombustibles1.png Puma inició las remarcaciones en los precios de la nafta y el gasoil.

En promedio, los valores actuales en la Ciudad de Buenos Aires son los siguientes:

YPF

Nafta súper: $1.740

Premium: $1.900

Gasoil común: $1.840

Gasoil premium: $1.950

Puma

Súper: $1.770

Nafta premium: $2.030

Gasoil común: $1.740

Gasoil premium: $2.100

Axion Energy

Súper: $1.790

Premium: $1.950

Gasoil común: $1.929

Gasoil premium: $2.059

Shell

Súper: $1.815

Premium: $2.050

Gasoil común: $1.860

Gasoil premium: $2.127

Cómo se ubica Argentina frente a la región

1743450377729.jpg A pesar de las subas recientes, el precio de la nafta en el país continúa por debajo del promedio mundial.

El precio de la nafta en Argentina ronda actualmente los US$ 1,22 por litro, lo que ubica al país en el noveno lugar del ranking de América Latina.

Ese valor se mantiene lejos del nivel de Uruguay, donde el litro supera los US$ 2 y se posiciona como el más caro de la región.

Las referencias de precios en América Latina son:

Uruguay: US$ 2,002 por litro

México: US$ 1,44

Chile: US$ 1,34

Argentina: US$ 1,22

Brasil: US$ 1,16

A nivel global, la nafta argentina se mantiene por debajo del promedio mundial de US$ 1,28, aunque se ubica por encima del promedio latinoamericano estimado en US$ 1,12.

El panorama cambia al analizar el precio del gasoil, donde Argentina aparece entre los valores más elevados de América Latina.

Con un precio cercano a US$ 1,3 por litro, el país se ubica tercero en el ranking regional, solo por detrás de México (US$ 1,47) y Bolivia (US$ 1,42). Incluso supera a Uruguay, donde el gasoil ronda los US$ 1,23.