Suba de combustibles: la nafta y el gasoil ya superan los $2.000 por litro en la Ciudad de Buenos Aires

Los precios ya superan los $2.000 por litro en la Ciudad de Buenos Aires, un umbral que hasta hace poco solo se registraba en algunas provincias del interior del país.
En los últimos días los aumentos comenzaron a generalizarse en diferentes estaciones de servicio porteñas, luego de las subas aplicadas durante marzo.
En el interior del país esos valores ya se habían observado antes, principalmente por mayores costos logísticos, carga impositiva y menor repercusión mediática en comparación con el Área Metropolitana.
La suba impactó principalmente en los combustibles premium, impulsados por el aumento del precio internacional del petróleo tras la escalada de tensiones en Medio Oriente, en particular por la guerra que involucra a Irán.
Durante lo que va de marzo, el crudo acumuló una suba cercana al 30%, lo que se trasladó gradualmente a los valores de los surtidores en el mercado local.
En ese contexto, las estaciones de servicio de Axion Energy ya exhibían precios superiores a los 2.000 pesos por litro en sus combustibles premium desde la semana pasada.
Por su parte, la red de estaciones de Shell, operada en el país por la empresa brasileña Raízen, había mantenido el valor en 1.999 pesos por litro, apenas por debajo de ese límite simbólico. Sin embargo, en los últimos días también actualizó sus carteleras y superó esa cifra.
El nuevo nivel de precios anticipa un impacto directo en el costo del transporte, la logística y los bienes y servicios, por lo que también podría influir en la inflación de marzo.
En promedio, los valores actuales en la Ciudad de Buenos Aires son los siguientes:
Nafta súper: $1.740
Premium: $1.900
Gasoil común: $1.840
Gasoil premium: $1.950
Súper: $1.770
Nafta premium: $2.030
Gasoil común: $1.740
Gasoil premium: $2.100
Súper: $1.790
Premium: $1.950
Gasoil común: $1.929
Gasoil premium: $2.059
Súper: $1.815
Premium: $2.050
Gasoil común: $1.860
Gasoil premium: $2.127
El precio de la nafta en Argentina ronda actualmente los US$ 1,22 por litro, lo que ubica al país en el noveno lugar del ranking de América Latina.
Ese valor se mantiene lejos del nivel de Uruguay, donde el litro supera los US$ 2 y se posiciona como el más caro de la región.
Las referencias de precios en América Latina son:
Uruguay: US$ 2,002 por litro
México: US$ 1,44
Chile: US$ 1,34
Argentina: US$ 1,22
Brasil: US$ 1,16
A nivel global, la nafta argentina se mantiene por debajo del promedio mundial de US$ 1,28, aunque se ubica por encima del promedio latinoamericano estimado en US$ 1,12.
El panorama cambia al analizar el precio del gasoil, donde Argentina aparece entre los valores más elevados de América Latina.
Con un precio cercano a US$ 1,3 por litro, el país se ubica tercero en el ranking regional, solo por detrás de México (US$ 1,47) y Bolivia (US$ 1,42). Incluso supera a Uruguay, donde el gasoil ronda los US$ 1,23.
