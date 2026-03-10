Los bancos ya están habilitados a descontar cuotas de créditos personales de los salarios

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/2030975754142368028?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2030975754142368028%7Ctwgr%5E39000265ebead9aafb50d0c5e62b2238ebd6e711%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Feconomia%2Fcreditos-los-bancos-quedaron-habilitados-a-descontar-cuotas-de-los-salarios-nid10032026%2F&partner=&hide_thread=false INCORPORANDO A LOS BANCOS A LA MODALIDAD DE PRÉSTAMOS CON DESCUENTO EN NÓMINA. Siguiendo con detalles de la Ley de Modernización Laboral que no recibieron mucha atención, hoy comentamos el artículo 36 de la ley que modifica el inciso f del artículo 132 de la LCT. Tiene que ver… — Fede Sturzenegger (@fedesturze) March 9, 2026

El mensaje de Federico Sturzenegger

“INCORPORANDO A LOS BANCOS A LA MODALIDAD DE PRÉSTAMOS CON DESCUENTO EN NÓMINA”, escribió el funcionario a modo de encabezado.

“Siguiendo con detalles de la Ley de Modernización Laboral que no recibieron mucha atención, hoy comentamos el artículo 36 de la ley que modifica el inciso f del artículo 132 de la LCT. Tiene que ver con los créditos con código de descuento. Históricamente, la ley había reservado esta modalidad exclusivamente a las mutuales sindicales. Es decir, que si un trabajador quería un préstamo personal que se pudiera descontar de su nómina (lo cual baja sensiblemente la tasa de interés), solo podía hacerlo con una mutual sindical. Era sabido de las altas tasas que se cobraban en este mercado, ya que la modalidad era otro ejemplo de eso que llamamos “cazar en el zoológico”. Recuerdo cuando era presidente de @BancoCiudad y lamentarme por las altas tasas que veía en el sector pero donde no se nos permitía competir”, explicó.

Y agregó: “El Articulo 36, modifica esto al permitir la modalidad también para créditos otorgados por entidades bancarias, abriendo así la competencia en este mercado. Como dice nuestro presidente @JMilei más competencia es mayores beneficios para la gente. Esperamos que el cambio permita una baja ostensible en el costo del crédito personal a las personas. Sin embargo, pasó por el debate sin que se mencionara. Por eso es importante remarcarlo. Esperemos los bancos puedan desarrollar este mercado con rapidez trayendo alivio en los costos de financiamiento a las familias. VLLC!”