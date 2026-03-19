Los números de la suerte recomendados por el duende Felipe/ Por Liliana Chelli

Liliana Chelli presenta los números de la suerte de la mano de Felipe, a quien esta semana lo acompaña su amigo MUSTAFHA, el Duende del Equinoccio de la suerte.
El Duende Felipe te pide que lo sigas en Instagram @duendefelipeok y para comunicarse por cualquier pregunta al celular 11 5745 6102 por WhatsApp.
Todos los martes 22hs, en vivo por el canal de YouTube Liliana Chelli, PREGUNTAS AL 11 5745 6102
MUSTAFHA el Duende es un ser morocho, de piel trigueña, y de barba abundante. Tiene una gran seña, lleva una joroba muy prominente en su espalda, y se dice que es donde lleva las pepitas de oro. Su paso es lento, pero firme, y posee la sabiduría de los árboles más añejos existentes y es muy comunicativo con los humanos y los ayuda mucho a encontrar la salida en el tema material... y para ello hoy MUSTAFHA te quiere dar la suerte en este día , y te dice que muchas veces los Equinoccios no son negativos y que potencian tu energía, entonces buscaremos eso mismo, la suerte en potencia, por eso este Magnífico Ser te dará las llaves que abran las puertas de tu abundancia y dará un secreto para esta semana de eclipse necesitamos, 1 vaso lleno de agua, 1 uva,1 billete de uso corriente de poco valor...
Procedimiento: Agrega una uva dentro del vaso lleno de agua y colócale un billete de uso corriente de poco valor. Déjalo al aire libre (preferentemente en el marco de la ventana de una cocina) Durante estos 3, agregue una cucharada de azúcar al vaso...Al cuarto día, deje secar el billete al sol y una vez que esté seco, envolverlo en un papel blanco. Así envuelto, debe guardarse en una billetera o cartera que ya no se use. Entierre la uva en una maceta.
Esta semana Duende Felipe y MUSTAFHA nos da su número preferido, es el 011, y como yapa para la semana los siguientes números. El 88, el 35, el 97, el 63 y el 121....
Ya que en este Equinoccio están estos Números a la Orden.