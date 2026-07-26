El partido de Lula salió a responderle a Javier Milei: "No está a la altura de su cargo"

El titular del PT, Edinho Silva, rechazó las críticas del mandatario argentino. "Resulta inadmisible que un jefe de Estado extranjero visite nuestro país y se dirija a sus poderes constituidos de manera irrespetuosa”, dijo.
El Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, respondió a las críticas de Javier Milei. En ese sentido, afirmó que el mandatario argentino "no está a la altura" de su cargo y consideró que tuvo un comportamiento "inadmisible" durante su reciente viaje a San Pablo.
La réplica del PT llegó horas después de que Milei respaldara la candidatura del ultraderechista Flávio Bolsonaro y tildara a Lula de "ladrón", "basura calva" y "presidiario", mientras arremetía contra su modelo económico. "Los argentinos somos profetas de un futuro distópico. Hemos vivido las consecuencias de tomar el camino del socialismo hasta el final y hemos visto cómo los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza", sumó el libertario en su discurso.
Ante esos ataques, Edinho Silva, titular del espacio político brasileño, acusó a Milei de faltarle el respeto a Lula y a las instituciones brasileñas. “Resulta inadmisible que un jefe de Estado extranjero visite nuestro país y se dirija a sus poderes constituidos de manera irrespetuosa”, subrayó en un comunicado.
“Brasil es un país democrático y soberano. Nuestra democracia permite el debate de ideas, en el que las posturas contradictorias pueden y deben alimentar las discusiones sobre el futuro del país, especialmente en el contexto de una disputa electoral como la que estamos viviendo”, expresó.
Edinho Silva dijo que ninguna autoridad pública de Brasil está “exenta de críticas”, pero “siempre y cuando estas se realicen de la manera y en el momento adecuados".
"No sorprende que el actual presidente de Argentina se comporte así", señaló el líder del PT. Y concluyó: "Al fin y al cabo, existen numerosas situaciones recientes en las que ha demostrado no estar a la altura del cargo que ostenta".
Más allá de los ataques a Lula durante la convención del Partido Liberal en San Pablo, Milei apuntó también contra el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño, Alexandre de Moraes, por no haber autorizado su visita al expresidente Jair Bolsonaro, condenado por la Justicia brasileña a más de 27 años de prisión por haber liderado un intento fallido de golpe de Estado para impedir la asunción de Lula en 2023.
"Esa basura me impidió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, a pesar de que sé que Lula se cansó de recibir a líderes extranjeros mientras estaba en prisión, incluido el nefasto expresidente argentino Alberto Fernández", manifestó el libertario.
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