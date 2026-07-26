El partido de Lula salió a responderle a Javier Milei: "No está a la altura de su cargo"

Edinho Silva dijo que ninguna autoridad pública de Brasil está “exenta de críticas”, pero “siempre y cuando estas se realicen de la manera y en el momento adecuados".

"No sorprende que el actual presidente de Argentina se comporte así", señaló el líder del PT. Y concluyó: "Al fin y al cabo, existen numerosas situaciones recientes en las que ha demostrado no estar a la altura del cargo que ostenta".

Durante su viaje a Brasil, Milei apoyó la candidatura presidencial del ultraderechista Flávio Bolsonaro.

Más allá de los ataques a Lula durante la convención del Partido Liberal en San Pablo, Milei apuntó también contra el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño, Alexandre de Moraes, por no haber autorizado su visita al expresidente Jair Bolsonaro, condenado por la Justicia brasileña a más de 27 años de prisión por haber liderado un intento fallido de golpe de Estado para impedir la asunción de Lula en 2023.

"Esa basura me impidió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, a pesar de que sé que Lula se cansó de recibir a líderes extranjeros mientras estaba en prisión, incluido el nefasto expresidente argentino Alberto Fernández", manifestó el libertario.