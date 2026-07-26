"Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos", aseguró Javier Milei en la Rural

A diferencia de los años anteriores, Milei evitó anuncios para la actividad agropecuaria, pero respondió al pedido de eliminar las retenciones: "El campo todavía carga con el peso de las retenciones, todo lo que lograron fue con una mano atada a la espalda. Vamos camino a terminar de liberarlos por completo".

La ceremonia se desarrolló en una jornada atípica para la tradicional exposición, ya que el acto principal suele realizarse los sábados. Sin embargo, el viaje del mandatario a Brasil para participar de una actividad de apoyo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro obligó a modificar el cronograma y trasladar el evento al domingo.

Como ocurre cada año, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, fue el primero en tomar la palabra. En su mensaje, reclamó que se avance en la eliminación de los derechos de exportación “por ley y para siempre”.

“Desde el año 2002, los gobiernos han sometido al campo a un régimen confiscatorio: las retenciones”, dijo el presidente de la entidad. “Está demostrado, como venimos diciendo en reiteradas ocasiones, en coincidencia con el Presidente: las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre", agregó.

Nicolás Pino, presidente de la SRA, planteó a Javier Milei el reclamo por las retenciones al campo.

Pino también destacó los principales indicadores económicos de la gestión de Milei. Valoró la baja de la inflación, el equilibrio fiscal, la estabilidad cambiaria y la reducción del riesgo país, al tiempo que aseguró que "la producción ha comenzado a desplazar a la especulación financiera" y celebró el mayor diálogo con la Casa Rosada.

En el tramo final de su exposición, el dirigente aseguró que el agro argentino todavía tiene un enorme potencial de expansión. Señaló que el sector podría incrementar un 50% la producción de cereales y oleaginosas, sumar un millón de toneladas de carne, duplicar la superficie forestada y aumentar en 2.000 millones de litros la producción lechera, lo que permitiría incorporar otros 20.000 millones de dólares anuales a la economía nacional.