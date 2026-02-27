ARBA lanza el régimen "Riesgo 0, SAF 0" para evitar saldos a favor en Ingresos Brutos y liberar capital de trabajo

El nuevo esquema ajusta de manera automática las alícuotas de recaudación en función del comportamiento fiscal de cada contribuyente. Cuando los adelantos superan parámetros razonables, el sistema aplica reducciones de oficio en las alícuotas de los distintos regímenes y activa mecanismos de monitoreo continuo para impedir la acumulación estructural de Saldos A Favor. La prioridad está puesta en PyMEs y sectores productivos que atraviesan caídas de actividad.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que “con ‘Riesgo 0, SAF 0’ buscamos evitar distorsiones financieras, liberar capital de trabajo y reconocer a quienes cumplen”. Además, remarcó que la medida fortalece la recaudación genuina sin afectar a quienes producen y generan empleo.

Desde el inicio de la gestión del gobernador Axel Kicillof, ARBA impulsó una reforma integral del sistema de Ingresos Brutos. En ese marco, el stock de saldos a favor alcanzó un piso histórico: mientras que al comienzo equivalía a tres meses de recaudación, hoy se ubica por debajo de un mes (0,9). En comparación, el promedio de los fiscos provinciales (incluyendo a la PBA) posee saldos acumulados por el equivalente a 1,6 meses.

“Esta política permitió devolver recursos al sector privado que estaban inmovilizados, mejorando la liquidez de PyMEs, comercios y emprendimientos productivos, a la vez que se logró un crecimiento de la recaudación real. De esta manera, se avanza hacia un esquema más equitativo, que simplifica el cumplimiento tributario y sostiene la inversión pública en infraestructura, salud y educación”, afirmó Girard.

Cómo acceder al régimen “Riesgo 0, SAF 0”

La implementación será gradual y priorizará a quienes registren buen cumplimiento fiscal. Para acceder, se deberá ingresar al Panel de Autogestión disponible en el sitio oficial de ARBA (www.arba.gob.ar), con CUIT y Clave CIT. El beneficio se mantendrá siempre que no se registren incumplimientos en los requisitos establecidos.

Un programa integral para fortalecer al sector productivo

El régimen “Riesgo 0, SAF 0” forma parte de un conjunto de medidas orientadas a reducir la carga administrativa y evitar el sobre–recaudación. Entre ellas se destacan:

-El Sistema Único de Compensación (SUC), que permite aplicar créditos a distintos impuestos provinciales.

-La optimización de los regímenes de retención, percepción y recaudación bancaria, con alícuotas orientadas por riesgo fiscal.

-La racionalización del universo de agentes de recaudación para disminuir costos operativos.

-La aceleración de devoluciones con circuitos 100% digitales y plazos abreviados.

-El Régimen Simplificado de Ingresos Brutos para monotributistas.

Con estas herramientas, ARBA consolida un modelo tributario más transparente y progresivo, que combate la evasión en los sectores de mayor capacidad contributiva y, al mismo tiempo, reduce la carga sobre PyMEs y actividades productivas.