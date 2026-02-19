ARBA extendió hasta el jueves 26 el plazo para pagar la cuota 1 y el impuesto anual del Inmobiliario Urbano

La prórroga busca brindar más tiempo a las y los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones tributarias y acceder a las bonificaciones previstas para el ejercicio 2026, en el marco de una política que reconoce el buen cumplimiento y fortalece la cultura tributaria.

Quienes opten por cancelar el monto anual completo antes del nuevo vencimiento podrán acceder a un descuento del 15%. Para obtener ese beneficio, la partida no deberá registrar deudas.

En tanto, quienes elijan abonar por cuota podrán acceder a una bonificación del 10% en cada vencimiento, siempre que mantengan un buen comportamiento fiscal. A tal efecto, no deberán registrar deudas exigibles de años anteriores no prescriptos y deberán pagar dentro del plazo establecido.

Ambos beneficios se aplican con cualquier medio de pago, incluyendo débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

Para realizar el pago, se puede ingresar a la web oficial de ARBA (www.arba.gob.ar), en la sección “Pagar”, donde es posible abonar con tarjeta de crédito, generar el código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos o descargar la boleta para abonar de manera presencial en entidades bancarias habilitadas y en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos.