Economía

Economía colocó US$ 250 millones en un bono en dólares que paga una tasa del 5.89%

La cartera que dirige Luis Caputo debe enfrentar vencimientos de deuda por US$ 4.300 millones en julio

La Secretaría de Finanzas colocó hoy US$ 100 millones de un bono que se compra en dólares, que brinda una tasa del 5,89% anual, y que vence el 29 de octubre del año próximo, antes del cambio del mandato.

Ya el miércoles había colocado en una licitación abierta otros US$ 150 millones de este Bonar 2027 (AO27), y ahora hacía una segunda ronda para quienes se habían "afuera" de esa primera rueda, y el interés de los inversores quedó reflejado en la cantidad de ofertas recibidas por US$ 348 millones, por lo que se aplicó un factor de prorrateo de 28,74% sobre el total demandado, informó el ministerio de Economía.

ADEMÁS: Milei consigue superávit girando fondos de ATN solo a las provincias aliadas

Mientras tanto, se liberaron pesos al mercado y el dólar financiero reaccionó con alzas del 0,7% en el MEP, que terminó a $ 1.436, y del 0,8% para el Contado Con Liquidación

Nicolás Cappella, Sales Trader en Grupo IEB, precisó que "la idea es captar US$ 2.000 millones. El mejor escenario sería, en ocho licitaciones, captar los 2.000 millones" que han puesto como cupo máximo para este bonos.

Eso implica "que son cuatro meses aproximadamente; si lo van a usar para el pago de julio, tiene lógica porque las cuatro licitaciones te dan aproximadamente para junio”.

ministerio-de-economia_1000_1100
La baja del riesgo país y los números fiscales positivos todavía no son suficientes para reducir el tamaño de la deuda.

La baja del riesgo país y los números fiscales positivos todavía no son suficientes para reducir el tamaño de la deuda.

El ARGBON27 o Bonar 2027 ofrece un cupón fijo del 6% anual en dólares (0,5% mensual) y amortiza el 100% del capital al vencimiento. Para muchos analistas, el principal atractivo del bono es su corta duración y el hecho de que todo el repago ocurre antes del cambio de Gobierno de 2027.

ADEMÁS: "Gomita Alumínica" y "Señor Lengua Floja": Milei volvió a burlarse de empresarios

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: En trámite - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados