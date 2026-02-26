Economía colocó US$ 250 millones en un bono en dólares que paga una tasa del 5.89%

La cartera que dirige Luis Caputo debe enfrentar vencimientos de deuda por US$ 4.300 millones en julio
La Secretaría de Finanzas colocó hoy US$ 100 millones de un bono que se compra en dólares, que brinda una tasa del 5,89% anual, y que vence el 29 de octubre del año próximo, antes del cambio del mandato.
Ya el miércoles había colocado en una licitación abierta otros US$ 150 millones de este Bonar 2027 (AO27), y ahora hacía una segunda ronda para quienes se habían "afuera" de esa primera rueda, y el interés de los inversores quedó reflejado en la cantidad de ofertas recibidas por US$ 348 millones, por lo que se aplicó un factor de prorrateo de 28,74% sobre el total demandado, informó el ministerio de Economía.
Mientras tanto, se liberaron pesos al mercado y el dólar financiero reaccionó con alzas del 0,7% en el MEP, que terminó a $ 1.436, y del 0,8% para el Contado Con Liquidación
Nicolás Cappella, Sales Trader en Grupo IEB, precisó que "la idea es captar US$ 2.000 millones. El mejor escenario sería, en ocho licitaciones, captar los 2.000 millones" que han puesto como cupo máximo para este bonos.
Eso implica "que son cuatro meses aproximadamente; si lo van a usar para el pago de julio, tiene lógica porque las cuatro licitaciones te dan aproximadamente para junio”.
El ARGBON27 o Bonar 2027 ofrece un cupón fijo del 6% anual en dólares (0,5% mensual) y amortiza el 100% del capital al vencimiento. Para muchos analistas, el principal atractivo del bono es su corta duración y el hecho de que todo el repago ocurre antes del cambio de Gobierno de 2027.
comentar