ARBA: mañana vence la cuota 1 y el pago anual del Impuesto Inmobiliario Urbano

Hasta esa fecha, los contribuyentes podrán acceder a las bonificaciones previstas para el ejercicio 2026, en el marco de una política que reconoce el buen cumplimiento, promueve la cultura tributaria y fortalece un esquema impositivo más equitativo.

Quienes opten por abonar el año completo antes del vencimiento obtendrán un descuento del 15%. Para acceder a este beneficio, la partida no debe registrar deudas exigibles correspondientes a períodos no prescriptos.

En tanto, quienes elijan abonar por cuota podrán acceder a una bonificación del 10% en cada vencimiento, siempre que mantengan un buen comportamiento fiscal. Para conservar esa condición, no deberán registrar deudas exigibles de años anteriores no prescriptos y deberán efectuar el pago dentro del plazo establecido.

Ambos beneficios se aplican con cualquier medio de pago, incluyendo débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

Cómo realizar el pago

El pago puede realizarse a través de la web oficial de ARBA (www.arba.gob.ar ), en la sección “Pagá tus impuestos”, donde se puede abonar con tarjeta de crédito o generar el código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

También está disponible la opción de pago digital mediante la aplicación Cuenta DNI, escaneando el código QR enviado por correo electrónico, que estará vigente hasta la fecha de vencimiento.

Quienes prefieran abonar de manera presencial podrán hacerlo en entidades bancarias habilitadas y en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos.