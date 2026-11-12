ARCA: quita del 50% en multas para pymes y personas humanas

Cómo acceder al descuento

Si la multa no está en discusión administrativa o judicial, la rebaja se aplica de manera automática una vez que se cumple con la obligación omitida dentro del plazo. Por ejemplo, si la sanción se originó por una declaración jurada pendiente, el paso es presentar esa declaración.

Si la multa está impugnada, hay un paso adicional. Después de regularizar la obligación, el contribuyente debe ingresar a Presentaciones Digitales de ARCA, elegir el trámite “Beneficio especial de reducción de multas - Ley 27.826” e identificar la sanción con el número de sumario, resolución o documento correspondiente. Esa presentación también vence el 18 de diciembre.

En ese segundo caso, pedir la rebaja implica aceptar el 50% restante de la multa, renunciar a seguir discutiéndola y asumir las costas y los gastos del proceso que correspondan.