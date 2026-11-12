ARCA: quita del 50% en multas para pymes y personas humanas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció los requisitos para acceder a este beneficio que debe ser resuelto antes del 18 de diciembre.
Las multas por infracciones a los deberes formales cometidas antes del 9 de octubre de 2026 se reducen en un 50% para los contribuyentes que cumplan, hasta el 18 de diciembre de 2026, con la obligación omitida, comunicó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El régimen está previsto en el artículo 17 de la Ley 27826 y fue reglamentado por el artículo 4 del Decreto 1253/2026 del 22 de octubre de 2026 y por la Resolución General 5927/2026 de ARCA, publicada en el Boletín Oficial este jueves 12 de noviembre.
El beneficio alcanza las obligaciones vencidas del 2 de enero de este año en adelante, y cuyas infracciones a los deberes formales de la Ley N° 11.683 se cometieron antes del 9 de octubre, fecha en que entró en vigencia la Ley N° 27.826.
La reglamentación define quiénes pueden acceder, qué multas quedan comprendidas y fija una fecha cierta, el 18 de diciembre de 2026, para cumplir las condiciones.
Si la multa no está en discusión administrativa o judicial, la rebaja se aplica de manera automática una vez que se cumple con la obligación omitida dentro del plazo. Por ejemplo, si la sanción se originó por una declaración jurada pendiente, el paso es presentar esa declaración.
Si la multa está impugnada, hay un paso adicional. Después de regularizar la obligación, el contribuyente debe ingresar a Presentaciones Digitales de ARCA, elegir el trámite “Beneficio especial de reducción de multas - Ley 27.826” e identificar la sanción con el número de sumario, resolución o documento correspondiente. Esa presentación también vence el 18 de diciembre.
En ese segundo caso, pedir la rebaja implica aceptar el 50% restante de la multa, renunciar a seguir discutiéndola y asumir las costas y los gastos del proceso que correspondan.
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