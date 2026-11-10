La pobreza habría alcanzado a 16,2 millones de personas y advierten que podría aumentar en 2027

Además, el cálculo supera el último registro oficial del organismo estadístico, que contabilizó 15,4 millones de argentinos pobres durante el primer semestre de este año.

En su informe, la consultora alertó sobre la velocidad del deterioro y sostuvo que "la pobreza en la Argentina hoy está navegando a una velocidad que va a significar que el gobierno del presidente Javier Milei terminará con un nivel de pobreza mayor al alcanzado durante la pandemia".

De todos modos, el estudio señala que se trata de una proyección sujeta a la evolución de la economía y a las eventuales medidas que puedan adoptarse para modificar el rumbo. En ese contexto, el Gobierno incorporó al proyecto de Presupuesto 2027 la eliminación del mecanismo de actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH), una prestación que había tenido un papel importante en la reducción anterior de la pobreza.

Para realizar la estimación del tercer trimestre, ante la ausencia de la base de datos oficial correspondiente a ese período de 2026, ExQuanti utilizó el Nowcast de Pobreza de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), que comprende el semestre entre abril y septiembre. Sobre esos datos aplicó una corrección destinada a compensar la posible subestimación de los promedios semestrales móviles.

Por último, para anticipar el comportamiento del indicador durante 2027, la consultora proyectó hacia los próximos trimestres el ritmo promedio de crecimiento registrado durante el último año. El cálculo contempla que la tendencia podría mantenerse si no se producen modificaciones en las condiciones económicas o en las políticas públicas.