El Indec informará hoy la inflación de octubre: qué estiman las consultoras

La Fundación Libertad y Progreso también estimó una inflación del 1,8% para octubre. Con ese resultado, el IPC acumularía un aumento del 25,9% en los primeros diez meses del año y una variación interanual del 32,7%.

Libertad y Progreso destacó que los aumentos semanales de alimentos mostraron una moderación durante octubre, lo que podría contribuir a reducir la presión sobre el índice.

LCG estimó que el IPC de octubre cerrará en el 1,8%. Javier Okseniuk, director ejecutivo de la consultora, explicó que los aumentos fueron bastante homogéneos entre los distintos rubros, aunque restaurantes y salud registraron subas por encima del promedio.

Alejandro Giacoia, economista de Econviews, proyectó un resultado similar al de septiembre. Según explicó, el relevamiento de “Alimentos y bebidas” de la consultora arrojó una suba del 2,3% durante octubre.

El relevamiento de precios minoristas de C&T Asesores Económicos para el Gran Buenos Aires arrojó un incremento del 1,9% mensual en octubre, en coincidencia con el registro de septiembre.