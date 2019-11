Aseguran que el cepo continuará con Alberto Fernández

Para Nicolás Trotta, coordinador de equipos técnicos del nuevo mandatario, "no va a ser fácil salir del cepo cambiario", y consideró que "no hay una única medida que resuelva los problemas del país que se han agravado durante la gestión de Macri". "Todos observamos lo que fue una errática y equivocada política cambiaria del gobierno de Macri. Posar la mirada sobre esta medida de última instancia, y desesperada, es no analizar todas las alertas tempranas del sistema que el Gobierno no quiso ver", alertó Trotta, en diálogo con Futurock. Admitió, por otra parte que "hay que ir a una discusión de fondo, porque ya afecta a los sectores medios y medios bajos por una mala política".

Para el economista Roberto Cachanosky, "la gente eligió al dólar, el peso está agonizando", y desechó la posibilidad de iniciar un plan para desdolarizar la economía argentina, idea que planteó la ex presidenta del Banco Central Mercedes Marcó del Pont.

Estimó que el país tendría que adoptar un sistema de "competencia de monedas" y que la gente elija en cuál quiere operar. "Argentina hoy no puede emitir moneda porque no tiene capacidad para emitirla. Lo que puede hacer es emitir algún pedazo de papel pero con respaldo en algo. Eso fue la convertibilidad, que en realidad es una caja de convertibilidad. Obvio que eso no resuelve los problemas", agregó en una entrevista con Ambito Financiero. Por su parte, la ex minisra de Economía Felisa Miceli consideró que en lo que resta del mandato de Macri "hay posibilidades de que se siga cerrando el cepo, que haya un aumento el tipo de cambio o se aplique un nuevo reperfilamiento de deuda".