El Gobierno destinó $35.800 millones a hospitales nacionales

La medida se formalizó mediante la Decisión Administrativa 29/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial con las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Economía, Luis Caputo.

La reasignación implica una reducción de $35.832 millones en las Obligaciones a cargo del Tesoro, fondos que se destinarán a distintos programas y hospitales nacionales.

Según se informó, $20.180 millones serán para el Hospital Garrahan y $5.110 millones se destinarán para el programa de formación de recursos humanos sanitarios y asistenciales.

Mientras que más de $3.380 millones para centros de alta complejidad como el Hospital El Cruce (Florencio Varela), el Hospital SAMIC El Calafate, el Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner, el Hospital Dr. René Favaloro y el Hospital Presidente Néstor Kirchner.

Además, se reasignaron $7.160 millones en gastos figurativos destinados a organismos descentralizados, entre ellos el Hospital Nacional en Red de Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte”, el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, el Hospital Nacional Prof. Alejandro A. Posadas, el Hospital Nacional y Comunidad Dr. Ramón Carrillo y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone.

Los detalles de la medida

Esta medida forma parte de la Ley 27.796, que declaró la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en residencias médicas por un año. Esta medida, ratificada por el Congreso nacional a principios de octubre luego del rechazo a los vetos del presidente Javier Milei, había quedado frenada mientras el Gobierno solicitaba al Parlamento definir el origen de los fondos para su implementación.

En este contexto, el Gobierno aclaró en la resolución que “mantiene la voluntad de atender, dentro de las disponibilidades actuales, las necesidades planteadas por el Congreso” y resolvió readecuar partidas presupuestarias según un informe técnico del Ministerio de Salud.

La decisión llega pocos días después de las elecciones legislativas, en las que el oficialismo consolidó su mayoría, y complementa el reciente aumento del nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad, anunciado esta semana por el Ejecutivo.