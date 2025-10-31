Espectáculos |

¿Quién es la nueva enamorada de Franco Colapinto?

Luego del último Gran Premio de Fórmula 1 disputado en México, el piloto argentino y la cantante uruguaya fueron captados juntos en un boliche.

En las últimas horas, se conocieron videos de Franco Colapinto -el joven piloto argentino de Fórmula 1- muy cerca de Meri Deal, -excantante grupo musical uruguayo de cumbia pop "Toco para vos"- de fiesta en un boliche del Distrito Federal de México.

“Hicieron una fiesta el domingo, ella entró al VIP del VIP, donde estaban Franco, Bizarrap y un grupo de amigos. Lo primero que se vio fue un video con mucho coqueteo” relató Pepe Ochoa, panelista de "LAM" de Amérca TV, mientras mostraban las imágenes del encuentro.

El panelista explicó que los gestos afectivos entre ellos fueron más que explícitos “Estuvieron toda la noche juntos, abrazados. Hay fotos donde él la agarra desde atrás y también se los ve retirándose juntos”.

Quién es Meri Deal

María Inés Deal Herrán, conocida artísticamente como Meri Deal, nació el 22 de noviembre de 1996 en Montevideo, Uruguay.

Se crió rodeada de música y naturaleza en El Pinar, Canelones, y desde chica mostró interés por el canto, el piano, la guitarra y la composición, estudiando en The British Schools, donde se formó en solfeo, guitarra y piano.

En 2013, mientras todavía cursaba el colegio secundario, su primo Bautista Mascia -el último ganador del reality Gran Hermano- la invitó a unirse como vocalista a la banda "Toco para vos", alcanzando gran popularidad en Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay gracias a hits como “Solo necesito” y "De vez en cuando", entre otros.

La carrera solista de Meri Deal comenzó en 2019, cuando abrió el show del músico inglés Ed Sheeran en Montevideo, y después de firmar contrato con sellos internacionales, se mudó al Distrito Federal de México y lanzó "Amores Náufragos" -su primer álbum-, en 2023.

En varias entrevistas, la cantante destacó que su infancia junto al mar uruguayo y su curiosidad musical marcaron su identidad artística “No quiero encasillarme en un solo género”.

Aunque ni Franco Colapinto ni Mari Deal hablaron públicamente sobre el tema, los videos difundidos en "LAM muestran a los jóvenes en complicidad, las redes estallaron con comentarios sobre la posible nueva pareja del piloto argentino, mientras los fanáticos de la cantante celebran su buena racha profesional y personal.

