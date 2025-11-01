Manuel Adorni habló como nuevo jefe de Gabinete y definió su prioridad

El exvocero se manifestó en las redes sociales poco después de confirmarse su nueva función. "Quiero agradecer profundamente al Presidente de la Nación, Javier Milei, por haberme elegido como su Jefe de Gabinete de Ministros para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad", subrayó Adorni.

"Es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevaba adelante Guillermo Francos", afirmó en su posteo.

adornimotosierra (1) Manuel Adorni agradeció al presidente Javier Milei y su hermana Karina la designación como jefe de Gabinete.

Adorni agradeció también "a todo el Gabinete de Ministros" y a Karina Milei "por la confianza y el apoyo permanente". "Que Dios bendiga a la República Argentina y que las fuerzas del cielo nos acompañen", concluyó.

El flamante jefe de Gabinete dejará en lo formal el rol de vocero, pero continuará siendo el principal comunicador de las medidas que adopte el Poder Ejecutivo. En mayo pasado, vale recordar, había competido en las elecciones porteñas y resultó electo tras superar al PRO, pero se descuenta que no asumirá en la Legislatura de la Ciudad.

Por su parte, la Oficina del Presidente anunció que Adorni asumirá como jefe de Gabinete el próximo lunes y explicó que su designación en el cargo "responde al resultado de las elecciones, la necesidad de renovar el diálogo político y esta segunda etapa que comienza el 10 de diciembre enfocada en las reformas estructurales que el país necesita".

oficinadelpresidentefrancos El comunicado de la Oficina del Presidente sobre la renuncia de Francos y la designación de Adorni como jefe de Gabinete.

La comunicación de los cambios en el Gabinete se produjo en momentos en que Milei y Mauricio Macri compartían una cena en la Quinta de Olivos, con el objetivo de seguir recomponiendo el vínculo y llegar a consensos de cara a las reformas estructurales que busca la gestión libertaria para la próxima etapa tras su éxito en las legislativas nacionales.

“Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”, sostuvo Francos en su cuenta de X.

El exfuncionario agradeció a Milei “la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno”. Y resumió: "Por extraña coincidencia, mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos, imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita. Ha sido para mi un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso".